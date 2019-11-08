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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

THY’nin 4’üncü Çin seferi

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THY’nin 4’üncü Çin seferi

ÇİN Halk Cumhuriyeti’ne ilk seferini 1999’da Pekin şehrine gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Çin’deki 20. yılında sefer yaptığı Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından ana kara Çin’de 4. destinasyon olarak Xi’an (Şian) şehrini uçuş ağına bağlıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın, Çin’in Shaanxi (Şanşi) Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri HU Heping ile 5 Kasım’daki görüşmesi sonrasında Xi’an’a uçuş başlatması için mutabakata varıldı. 2019 sonu itibariyle başlatılması planlanan Xi’an seferleri ilk etapta haftada 3 frekans gerçekleştirilecek. Xi’an seferleri ile THY’nin Çin’e gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısı haftalık 24’e ulaşacak.

Seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlayacağını belirten Aycı, “Kuracağımız ulaşım köprüsünün tarihi çok eskiye dayanan iki toplumun yararına olumlu çalışmalara vesile olacağına inanıyorum” dedi.

655 MİLYON $ KAR

Bu arada THY 2019’un 3. çeyreğini zayıflayan global talep ortamı, Boeing MAX sorunu ve İstanbul Havalimanı’na taşınmasının etkilerine rağmen 655 milyon dolar net kâr ile tamamladı THY’den yapılan açıklamada, “Şirketimiz, özellikle Amerika-Çin ticaret savaşlarının etkisiyle zayıflayan global havacılık talebine, düşen global büyüme tahminleri beraberinde artan rekabete, İstanbul Havalimanı’na taşınma ve MAX uçaklarının yere indirilmesi sebebi ile yaşanan gelir kaybına rağmen bu yılın 3. çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artarak 4 milyar dolar gelir elde etti. Bu çeyrekte taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 daralarak yaklaşık 21 milyon oldu. MAX uçakları ve Airbus’tan temin edilen NEO model dar gövde uçakların gelişlerindeki gecikmelerden kaynaklı sefer iptallerine rağmen dış hat yolcu sayımız 13 milyonla geçen yılın 3. çeyreğine göre yüzde 3.6 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise dış hat yolcu sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artarak 33 milyon seviyesine yaklaştı” denildi.

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