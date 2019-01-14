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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
14.01.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

THY’nin 2019 yılı hedefi 80 milyon yolcu

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THY’nin 2019 yılı hedefi 80 milyon yolcu

Türk Hava Yolları, geçen yıl 73 milyon yolcu taşırken 2019 yılında 80 milyon yolcu taşımayı ve yaklaşık 14.1 milyar dolar da satış geliri elde etmeyi hedeflediğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, 2019 yılı için hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıl 73 milyon 202 bin yolcu taşıyan THY, bu yıl 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2019 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı.

Buna göre THY, 2019 yılında iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY, Türkiye’de yüzde 3, Orta Doğu’da yüzde 11, Avrupa’da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu’da yüzde 8, Amerika’da yüzde 7, Afrika’da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 Milyar AKK seviyelerine ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının yüzde 81-82 aralığında olmasının beklendiğini bildirdi. 2019 yılında yüzde 3 - 4 artış ile yaklaşık 1,45 milyon ton kargo taşınması da hedefleniyor.

14.1 MİLYAR DOLAR SATIŞ GELİRİ HEDEFLENİYOR

THY, 2019 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 8 - 9 artış öngörüldüğünü, 2019 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 715 dolar civarında olmasının beklendiğini bildirdi. Yaklaşık 14,1 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesi hedefleniyor.Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3- 5 arasında artış bekleniyor. Konsolide EBITDAR marjının yüzde 22 - 24 arasında olması hedefleniyor.

 

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