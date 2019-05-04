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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.05.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

THY'nin 2019 hedefi 80 milyon yolcu

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THY'nin 2019 hedefi 80 milyon yolcu

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, küresel havacılık sektöründe bu yıl yolcu sayısının 4,6 milyara ulaşmasının beklendiğini kaydederek, "THY'ye baktığımızda ise 2018'de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 80 milyon yolcu." dedi.

İGA, THY ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği iş birliğiyle üniversitenin Albert Long Hall Salonu'nda "İstanbul Havalimanı Ekonomisi: Gelecek ve Fırsatlar Paneli" düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Çay, THY'nin şu anda 124 ülkeye ve 311 nokta uçtuğunu kaydederek, hem yolcu hem de kargo açısından dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketi olduklarını söyledi.

THY'nin Türkiye'nin en değerli markalarından olduğunu dile getiren Çay, dünyada havacılıkta marka bilinirliğinde ikinci sırada yer aldıklarını ifade etti.

Çay, THY'nin ülke ekonomisine katkısından bahsederek, en fazla hizmet ihracatı sağlayan bir havayolu şirketi olduklarını, ciddi bir insan kaynaklarının bulunduğunu anlattı.

Geçen yıl havacılık sektörünün yüzde 6 büyümeyle 4,3 milyar yolcu sayısına ulaştığını, bu yıl rakamın 4,6 milyar yolcuya çıkmasının beklendiğini ifade eden Çay, "THY'ye baktığımızda ise 2018'de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 80 milyon yolcu." diye konuştu.

Çay, daha önce operasyon yaptıkları Atatürk Havalimanı'ndan taşındıkları İstanbul Havalimanı'nın kendilerine sunduğu yüksek kapasiteyle büyüme hedeflerini daha iyi gerçekleştirebileceklerini anlattı.

"İSTANBUL HAVALİMANI THY'NİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Çay, İstanbul Havalimanı'nın hub olma kabiliyetinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek böyle bir tesisin varlığının sektör açısından çok önemli olduğunu söyledi.

THYnin 2019 hedefi 80 milyon yolcu

THY'nin yanı sıra bu havalimanına dünyanın diğer ülkelerinden de büyük havayolu şirketlerinin geleceğini veya operasyonlarını artıracağını aktaran Çay, bu durumun rekabet güçlerini ve kabiliyetlerini artıracağını vurguladı.

Çay, "THY olarak her zaman, her şeyde en iyi olma hedefimiz var. Her şeyin en iyisi olma hedefine çalışırken havalimanı açısından yine aynı şekilde en iyisi olma durumundayız." dedi.

"TÜM FAZLAR TAMAMLANDIĞINDA 225 BİN İSTİHDAM BEKLİYORUZ"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın büyümesi için THY'ye iyi hizmet sağlanması gerektiğini belirterek, havayolu ile havalimanı arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

THY'nin şu anda dünyanın en itibarlı hava yolu şirketlerinden olduğunu dile getiren Samsunlu, şirketin uçuş noktalarından ve sayılarından bahsetti.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın çok uzun yıllar önce konulmuş bir hedefe gitmek için yapılmış bir yatırım olduğunu kaydederek, Türkiye'de ve dünyada havacılığın çok daha büyük yatırımlara ihtiyacı olduğu düşünülerek böyle bir yatırımın hayata geçirildiğini anlattı.

Dünyada ekonomiye en hızlı katkı sunacak yatırımlardan birisinin havalimanları olduğunu aktaran Samsunlu, "İstanbul Havalimanı projesiyle Türkiye'nin gerçekten özgüven kazandığını düşünüyorum." dedi.

Samsunlu, havalimanını inşa eden ortakların müthiş bir deneyim kazandığını, dünyanın her yerinde böyle yatırımlar yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu belirterek, bugüne kadar havalimanında 200 bin işçi çalıştığını, bu personelin başta yakın bölgeler olmak üzere dünyanın farklı noktalarına transfer edildiğini anlattı.

Havalimanının tüm fazları tamamlandığında 225 bin istihdam beklediklerini dile getiren Samsunlu, projenin lojistik, havacılık, kargo gibi alanlarda ekonomiye sunacağı katkılardan bahsetti.

"HAVALİMANININ EKONOMİK HACMİ GSMH'MİZİN YÜZDE 5'İNE ULAŞACAK"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, üniversitenin faaliyetlerinden bahsederek, havalimanlarının ekonomiye katkısından bahsetti. Özcan, "Üniversitemizde böyle bir panelin düzenlenmesi ve konunun akademik boyutuyla ele alınması bizim için ayrıca önemli." dedi.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fehim Paluluoğlu ise, üniversitenin akademi dünyasına sunduğu katkılardan bahsederek, derneğin faaliyetlerini anlattı.

Havalimanlarının ekonomiye katkısına değinen Paluluoğlu, "İstanbul Havalimanı, 2025 yılı itibarıyla gayri safi milli hasılamızın yüzde 5'ine tekabül eden ekonomik hacme ulaşacak. Bu hacme ulaşmada, sadece yolcu taşımacılığı değil kargo kapasitesinin de katkısı olacak." diye konuştu.

Havalimanı sayesinde kargo taşımacılığında dünyanın sayılı ülkelerinden olacaklarını dile getiren Paluluoğlu, etkinlikte havalimanının ekonomiye katkısının akademik olarak da ele alacağını bildirdi.

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