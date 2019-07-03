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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.07.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

THY'den yolcularına yeni seyahat setleri

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THY'den yolcularına yeni seyahat setleri

Türk Hava Yolları, Versace ile Mandarina Duck tarafından özel hazırlanmış seyahat kitlerini yolcularının hizmetine sundu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, seyahat konforunu artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren bayrak taşıyıcı, moda dünyasının önde gelen temsilcilerinden Versace ile seyahat ürünleri kategorisinde uzmanlaşan Mandarina Duck markaları tarafından özel hazırlanmış seyahat kitlerini uçak içine taşıdı. 

Havacılık sektöründe pazar payını ve yolcu sayısını her yıl artıran Türk Hava Yolları, 2 Temmuz tarihi itibarıyla kıtalararası uçuşların Business sınıfında seyahat eden yolcularını zarif ve sofistike tasarımlarıyla moda tarihine geçen Versace setleri ile karşılamaya başladı. Setlerde yolcuların seyahat boyunca ihtiyaç duyabileceği çorap, kulak tıkacı, geliştirilmiş göz bandı ve uyarı çıkartmaları, Versace dudak losyonu, el losyonu ile yüz spreyi ve saç tokası bulunuyor. 

Versace’nin Türk Hava Yolları için özel olarak tasarladığı yeni setlerin, erkek ve kadın yolcuların ihtiyacına göre ayrı hazırlanması da koleksiyonun en belirgin özelliği olarak ön plana çıkıyor. Farklı renklerde temin edilebilen çantaların şık ve fonksiyonel tasarımı, yolculuk sonrası kullanımı da cazip kılıyor. Çanta içerisinde özel bir bölmede yer alan nemlendirici kozmetik ürünler ise uzun seyahat süresince yolcuların rahat bir yolculuk geçirmesine katkıda bulunacak. 

THYden yolcularına yeni seyahat setleri


THY'nin ekonomi sınıfında seyahat eden misafirlerine de 3 Temmuz itibarıyla yeni seyahat setlerini sunmaya başlıyor. Akıllı ve özgün tasarımları sayesinde meraklı ve dinamik gezginlere yenilikçi ve işlevsel çözümler getirmesi ile ünlenen Mandarina Duck tasarımı olan ve kıtalararası uçuşların ekonomi sınıfında sunulacak olan konfor setlerinde göz bandı, çorap, kulak tıkacı, dudak nemlendiricisi, diş fırçası ve diş macunu yer alıyor. Yolcularına doğal içerikli ve kaliteli dermokozmetik ürünleri sunmaya özen gösteren havayolu, yeni seyahat setlerinde 1895 yılına dayanan köklü geçmişi ile doğal içerikli Atelier Rebul ürünlerine yer veriyor. Mevcut durumda THY, uçaklarında ekonomi sınıfı lavabolarında yer alan marka, seyahat setlerinde cilt bakım ürünü olarak dudak nemlendiricisi sunuyor. 

Tüm misafirlerine bulutların üzerinde konforlu bir uçuş deneyimi sunmayı amaçlayan bayrak taşıyıcı, ürün ve hizmetlerini geliştirme ve yenileme çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. 

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