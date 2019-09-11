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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

THY'den yeni mobil uygulama

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THY'den yeni mobil uygulama

THY, uçak içi eğlence platformu "Planet" ile eşleştirilebilen "Companion Entertainment" uygulamasını yolcuların kullanımına sundu.

Türk Hava Yolları (THY), eğlence platformu "Planet" için geliştirdiği yeni mobil uygulamasını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, uçak içi eğlence platformu "Planet" ile eşleştirilebilen "Companion Entertainment" uygulamasını misafirlerinin kullanımına sundu.

"Planet", bu uygulama ile seyahat öncesi ve sonrasında etkileşim kurulabilen, yolcu memnuniyetini artıran bir platforma dönüşüyor.

THY'nin uçak içi eğlenceyi uçak dışında da etkileşim kurulabilen bir konsept haline getiren yeni uygulaması, birçok özelliği ile ilk etapta 100'den fazla uçakta kullanılabilecek. Uygulamanın sunduğu ayrıcalıklı deneyim zaman içerisinde daha fazla sayıda uçakta THY misafirleri ile buluşacak.

"Companion Entertainment" uygulaması ile yolcular, seyahatleri öncesinde Planet'in gökyüzünde sunduğu zengin içerikleri inceleyebilecek, platformdaki film, TV programı, dizi gibi beğendikleri içerikleri favori listesine ekleyip bu içeriklere gökyüzünde zaman kaybetmeden ulaşabilecek.

Misafirler, koltuk arkası ekranlarındaki eğlence dünyasını mobil cihazları ile kumanda edebilecek. Uygulama yolculara, içerik oynatma, duraklatma, içerik listesi içinde gezinme ve sesi ayarlama gibi özellikleri kontrol etme imkanı tanıyor. Uygulama aynı zamanda yolcunun mobil cihazını Planet'in ikinci ekranına dönüştürüyor.

Uygulamayı aktif hale getirmek isteyen yolcular, "IOS" veya "Android" mağazalarından "Companion Entertainment" uygulamasını mobil cihazlarına indirebilecek.

Seyahatleri öncesi ve sonrasında, gökyüzünde sunulan içerikleri inceleyebilecek yolcular, uçak içerisinde kendi mobil cihazları ile Planet platformunu eşleştirerek bu içerikleri koltuk arkası ekranlarına aktarabilecek. 

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