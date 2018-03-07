THY'den yeni havalimanı için teklif: Valizi metrodan alalım

29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'na (THY) taşınmaya hazırlanan Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'nda tamamladığı son yılı olan 2017'yi rekorla kapattı. Şirket 2017'de 1 milyar 22 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 11 milyar dolar gelir elde etti. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "2017'yi büyük bir başarıyla geride bıraktık. 2018'e de gayet umutlu bakıyoruz. Şubat iyi geçti, Mart da aynı devam ederse, uzun zamandan bu yana yaşadığımız en iyi ilk çeyrek olacak" dedi.





METRO ÇIKIŞINA CHECK-İN MASASI

THY'nin yeni havalimanına taşınma plan ve stratejisinin hazır olduğunu söyleyen Aycı, "Yerel ve uluslararası paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Oyun planımız hazır. Sadece 12 saatlik yolcu taşımadığımız bir süre olacak, uçakların intikali sağlanacak. 2-3 günde tam kapasiteyle uçuşlarımıza devam ederiz. Orada sadece en büyük değil dünyanın en iyi, en verimli havalimanı iddiasında olmalıyız. Örneğin; yolcunun havalimanı içinde ulaşımını kolaylaştırmak için metro çıkışlarına check-in masaları konulabilir" diye konuştu. THY'nin finansal sonuçlarını da açıklayan Aycı şu bilgileri verdi: "2017'nin son çeyreğinde THY'nin geliri yüzde 24 artarak 2.8 milyar dolara ulaşırken, esas faaliyet kârı da yine rekor bir seviye olan 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılı 223 milyon dolar net kârla tamamlayan şirketin elde ettiği gelirlerin toplamı ise 11 milyar dolar oldu."

HEDEF 171 YENİ UÇAK

121 ülkede 300 destinasyona uçan THY, bu dönemde yolcu sayısını da yüzde 9.3 artırarak 68.9 milyon kişiye ulaştırdı. Bu dönemde şirketin yolcu doluluk oranı yüzde 4.7 artışla yüzde 79.1'e ulaştı. THY filosundaki uçak sayısı, 2017 sonunda 329 oldu. Hedeflerinin 2023'e kadar 500 uçaklık bir filo olmak olduğunu anlatan Aycı, "7 olan filo yaşı ortalamasıyla dünyanın en büyüklerinden biriyiz" diye konuştu. THY, 2017'de Turkish Cargo ile de rekor bir büyümeye imza attı. Aycı, kargo hacminin yüzde 26'lık büyümeyle 1.1 milyon tona çıktığını belirterek, yeni havalimanıyla rakamın 2 milyon tona çıkacağını söyledi.