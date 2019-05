THY’den uluslararası transit yolculara ücretsiz boğaz turu

Asya ve Avrupa kıtalarının buluştuğu İstanbul’dan dünyanın 124 ülkesine uçarak bu alandaki rekoru elinde bulunduran Türk Hava Yolları, İstanbul’u dünyaya tanıtmaya noktada yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, Touristanbul projesi kapsamında uluslararası transit yolcularına sunduğu ücretsiz şehir turuna, 1 Mayıs’tan itibaren tekneyle boğaz turu yapma imkanı da sunmaya başladı. Gece geç saatte uçuşu olan yolcular akşam 18:00-23:00 saatleri arasında düzenlenen turlarla, İstanbul Boğazında tura katılıyor.



YOLCULAR İKİ UÇUŞ ARASINDAKİ SÜREDE İSTANBUL’U GEZİYOR



Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’nda 6-24 saat arası bağlantı süresi olan yolcuları için düzenlediği ücretsiz şehir turları sayesinde, yolcular iki uçuş arasında İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor. İstanbul Havalimanı’ndan Touristanbul aracı ile alınan yolcular rehber eşliğinde İstanbul turu sonrası uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor. Her gün düzenlenen 6 farklı tura yolcular, uçuş saatlerine uygun olanı tercih ederek katılabiliyor. Sultanahmet Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve İslam Bilim ve Teknoloji müzesi gibi kültürel değerler yolculardan büyük ilgi görüyor.



EN ÇOK TALEP RUSYA, ABD VE İTALYA YOLCULARINDAN



Yılın 365 günü, her gün düzenli 6 farklı programla devam eden turlarda 2018 yılında 67 bin 416 transit yolcu İstanbul’un farklı noktalarını keşfetti. İlk kez 2009 yılında hizmet vermeye başlayan turlara 10 yılda toplam 251 bin yolcu katılırken 2019 yılı için hedeflenen sayı ise 80 bin yolcuya ulaşmak. Geçtiğimiz yıl 163 farklı ülke vatandaşı Touristanbul ayrıcalığı ile İstanbul’u keşfederken ülke bazında en çok talep 11 bin 317 yolcu ile Rusya’dan geldi. Rusya’yı 4 bin 810 yolcu ile ABD ve 3 bin 338 yolcu ile İtalya takip etti.



TÜRK TURİZMİNE SAĞLAYACAĞI KATKIYA VURGU



2018 yılında 67 bin 400 yolcunun projeden faydalandığını ifade eden Tourİstanbul Koordinatörü Abdullah Yormaz, talebin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Touristanbul 2009 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nın uluslararası transit yolculara verdiği bir ücretsiz İstanbul’u gezi turu programı. Bu kapsamda günde üç seferle başlayan programımız zaman içerisinde artarak şuan 6 olarak devam etmekte. 2009 yılında yıllık 5 bin yolcuya bu hizmetten faydalanırken, 2019 yılına geldiğimizde aylık 5 bin yolcu sayılarına ulaştık. 2018 yılında 67 bin 400 yolcumuza İstanbul’un tarihi, turistik güzellikleriyle de tanıştırma fırsatı bulduk. Bu boğaz turunda da uzun gece uçuşlarında bağlantı süresi olan yolcularımıza İstanbul’da beklemeleri esnasında tarihini ve boğazın güzelliklerini bir arada yaşatmak maksadıyla oluşturduğumuz, 1 Mayıs itibariyle başlayıp 31 Ekim 2019’a kadar sürecek olan ve 7 ay boyunca yaz döneminde hizmet vereceğimiz bir programımız. Programımızın yurt dışından çok rağbet göreceğine inanıyoruz. Yolcularımızı İstanbul üzerinden dünyanın çeşitli noktalarına taşırken İstanbul güzellikleriyle tanıştırmanın THY açısından Türk turizmine ciddi bir katkı sunacağını, İstanbul’un ve Türkiye’nin güzelliklerini aktarma yapan yolcularımıza tanıtarak hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.



“DÜNYADA ÜCRETSİZ OLARAK TUR, YEMEK VE MÜZE GİRİŞLERİNİ ÜCRETSİZ VEREN BAŞKA BİR HAVAYOLU YOK”



Bu tarz bir programı ücretsiz olarak gerçekleştiren dünyada başka bir örneğin bulunmadığını ifade eden Yormaz, “Başta Topkapı sarayı olmak üzere Sultanahmet Cami, Ayasofya Müzesi, Bilim ve Teknoloji Müzesi, Türk-İslam Eserleri Müzesi, Dolmabahçe Sarayı gibi kültürel zenginlikleri görebildikleri tamamen ücretsiz bir programdır. Yolcularımız bu hizmetlerden ne tur ne de yemek hizmeti için herhangi bir bedel ödememekte. Türk Hava Yoları tamamen bunu yolcusuna ücretsiz olarak ikram etmekte ve bildiğimiz kadarıyla dünyada ücretsiz olarak hem tur hem yemek hizmetini hem de müze girişlerini ücretsiz veren başka bir havayolu yok” ifadelerini kullandı.



HEDEF, 2019’DA 80 BİN YOLCUYA ULAŞMAK



Touristanbul’un bu yılki hedeflerine ilişkin bilgiler de veren Abdullah Yormaz, “2019 hedeflerimizde yaklaşık 80 bin yolcuyu bu hizmetlerimizden faydalandırmak istiyoruz. Aslında Türk Hava Yolları’nın taşıdığı transit yolcu sayılarının yanında bu sayı çok küçük görünmekle birlikte biz etkisinin çok fazla olduğuna inanıyoruz. Çünkü burayı bizimle 4-5 saatlik dilimde gezen yolcularımız ülkelerine döndüklerinde daha sonra tatil amacıyla ve diğer seyahatlerini de tekrar THY ile İstanbul üzerinden niyetlendiklerini kendileri de bize iletmekteler” dedi.



“12 SAAT BEKLEME SÜREM VARDI, BENİM GİBİ İNSANLAR İÇİN ÇOK FAYDALI BİR PROJE”



İsviçre’den Rusya’ya gitmek üzere aktarmalı olarak İstanbul’a gelen Rus yolcu Evgeny Fredynski, “Cenevre'den İstanbul aktarmalı olarak Moskovaya'ya gidiyorum. Bu İstanbul'a ilk gelişim değil. Buraya her gelişimde çok güzel zaman geçiyorum. Ancak bu sefer çok özel oldu. Tur operatörünün mükemmel anlatımıyla Boğazı çok güzel gezdik. Bir daha ki sefere ailemi de getireceğim. 'Tourİstanbul' fikrini çok beğendim. Havalimanında 12 saat bekleme sürem vardı. Öğle saatlerinde Karaburun'a gittim. Şimdi de burada(İstanbul Boğazı) keyifli anlar geçiyorum. Benim gibi insanlar için çok faydalı bir proje” değerlendirmesine bulundu.



“BOĞAZ TURU GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEYİCİ OLDU”



Boğaz turuna katılanlardan biri olan Çinli yolcu Li Danyang ise, “Afrika'da çalışıyorum. THY ile yaptığım bu yolculuğumda Kamerun'dan İstanbul aktarmalı olarak Vietnam'a seyahat ediyorum. THY ile yaptığım ilk seyahatim değil. İki uçuşum arasındaki zamanı değerlendirmek için bu turdan faydalandım. Programı gerçekten çok beğendim. Boğaz turu gerçekten çok etkileyici oldu” dedi.



“HERKES, DÜNYANIN MERKEZİNDEKİ TÜRKİYE VE İSTANBUL'U GÖRMEK İSTER”



İsveç’ten aktarmalı olarak Mısır’a giden Sudanlı yolcu Dahir Guled de İstanbul boğazını gezmenin heyecan verici olduğunu ifade ederek, “Kahire'ye gidiyorum. Havalimanındaki THY Hotel Desk'te bana böyle bir program olduğu söylendi. Daha önce THY'nin internet sitesinde de görmüştüm. Bence çok güzel bir program. Herkes, dünyanın merkezindeki Türkiye'yi ve İstanbul'u görmek ister. Her yıl bu ülkeye dünyanın dört bir yanından çok sayıda insan geliyor. Aynı zamanda İstanbul dünyanın en büyük havalimanına sahip. Türkiye'nin tarihi ve İslam tarihini görmek çok güzel. İstanbul'u 3'üncü kez transit yolcu olarak kullanıyorum. Ama bu kez turist olarak da gezme fırsatı yakaladım” şeklinde konuştu.



Türk Hava Yolları’nın başlattığı tekneyle boğaz turu uygulaması 31 Ekim’e kadar yaz sezonu boyunca devam edecek.