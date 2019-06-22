THY'den TSK'ya geçen pilotlara her yıl bir maaş ikramiye

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY'den TSK'ya geçen pilotlara her yıl bir maaş ikramiye
GeriEkonomi THY'den TSK'ya geçen pilotlara her yıl bir maaş ikramiye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.06.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

THY'den TSK'ya geçen pilotlara her yıl bir maaş ikramiye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY'den TSK'ya geçen pilotlara her yıl bir maaş ikramiye

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "TSK bünyesine katılacak her pilotumuza her yıl bir maaş ikramiye vereceğiz" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, pilotlukta zorunlu hizmet nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine katılacak her pilota her yıl bir maaş ikramiye vereceklerini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Pilotlukta Zorunlu Hizmet Çalıştayı", THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'nın katılımıyla yapıldı. Çalıştayda, sivil havacılıkta görev yapan asker kökenli pilotların TSK'ya dönmesini sağlamaya yönelik yeni uygulamalar üzerinde duruldu. 

İstanbul'da 20-21 Haziran'da yapılan çalıştaya, TALPA Başkanı Kaptan Pilot Murat Ersoy, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Ali Çetinkaya ve çok sayıda pilot katıldı. 

Çalıştayda açıklama yapan Aycı, TSK'deki görevlerine dönecek pilotların maddi ve manevi kayıplarını en aza indirmek için önemli desteklerde bulunacaklarını belirtti. Aycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün takipçisi olarak istikbali her zaman göklerde arayacaklarını ifade ederek, "Vatan savunması için ne gerekiyorsa eksiksiz yapmak bizim için şereftir. Hiç tereddüt etmeyin, hiç çekinmeyin; biz bayrak taşıyıcı olarak Peygamber ocağına geri dönen her pilotumuzun destekçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı. 

TSK'ye dönüşü sonrası bazı imkanlarda kayıp yaşayacak pilotların endişesini dile getiren Aycı, bu kaybı önlemek için önemli desteklerde bulunacaklarını kaydetti. 

İlker Aycı, "Türk askerini Bosna'dan Somali'ye, Afganistan'dan Çanakkale'ye nerede gördüysek gururlanarak heyecanlandık. Sizler de bizim gurur kaynağımızsınız. TSK'ya dönecek olan THY pilot ve ailelerinin yatarak tedavi masraflarının şirketimiz tarafından karşılanması talimatını verdim. Bu süreçte yeni evine taşınmak için masrafta bulunacak pilotlarımıza 10 bin lira taşınma desteği ödemesi yapacağız ve çalışan eşinizin iş durumu etkilenirse ortaklığımız bünyesinde veya iş birliği yaptığımız diğer şirketlerde istihdam sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Maddi olarak da destekçiniziz. TSK bünyesine katılacak her pilotumuza her yıl bir maaş ikramiye vereceğiz." ifadelerini kullandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu karşılıklarda değişiklik
THY'den TSK'ya geçen pilotlara her yıl bir maaş ikramiye
Son dakika... Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Konut satışında rekor Esenyurt ve Pendik’te