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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.05.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

THY'den Rusya'da iftar

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THY'den Rusya'da iftar

Türk Hava Yolları tarafından Moskova'da düzenlenen iftara Rusya'da yaşayan çok sayıda Müslüman katıldı

THY Moskova Ofisinin düzenlediği iftara, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı'nın yanı sıra çok sayıda yetkili ve davetli katıldı. 

İftar sonrası konuşma yapan Samsar, THY’nin, dünyanın dört bir yanına uçarak insanları bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bugün bizleri de bu iftarda buluşturduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi. 

Yurt dışındaki insanların, ailelerinden uzakta olduğu için iftarları biraz buruk geçirdiklerini anlatan Samsar, "Ancak biz burada büyük bir aileyiz ve sizlerle birlikte bu iftarı yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu. 

Konuşmasında, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Yardımcı ise THY'nin 336 uçakla 124 ülkeye uçarak dünyanın en çok ülkesine sefer gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğunu bildirdi. 

THY'nin bu güçlü konumunu Rusya'da da devam ettirdiğini belirten Yardımcı, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ilerlemesiyle, THY de Rusya'daki konumunu daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı. 

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