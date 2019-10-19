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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.10.2019 - 22:59, Son Güncelleme:

THY'den Danimarka'da "Stopover" ile İstanbul tanıtımı

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THY'den Danimarka'da "Stopover" ile İstanbul tanıtımı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen "Kaliteli Seyahat için Turizm Fuarı"nda stant açan Türk Hava Yolları (THY), artık Danimarka çıkışlı yolculara da sağladığı "Stopover" hizmeti ile İstanbul'u da tanıtacak.

Danimarka'nın lüks turizme yönelik tek fuarı "Kaliteli Seyahat için Turizm"e katılan THY, Danimarka'yı da kapsayan "Stopover" projesini fuar ziyaretçileri ve seyahat acentelerine tanıttı.

Ziyaretçilerin fuarda THY'nin yeni projesine ilgi gösterdikleri görüldü. THY bileti satışı yapan seyahat acentelerinin de projeyi olumlu değerlendirdikleri öğrenildi.

Kopenhag ve Billund havalimanlarından İstanbul'a günde toplam 5 sefer düzenleyen THY'nin yolcularının ağırlıklı olarak Orta Doğu, Afrika ve Uzakdoğu ülkelerine seyahat ettiği kaydedildi.

THY'nin her yıl katıldığı iki gün süren fuarı geçen yıl 17 bin 532 kişi ziyaret etmişti.

STOPOVER PROJESİ

THY ile aktarmalı seyahat eden, bağlantı süresi uzun Stopover yolcuları, bilet alımı akabinde düzenlenen otel çeki ile Sultanahmet ve Taksim bölgesinde, ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayarak İstanbul'da keyifli vakit geçirme imkanına sahip oluyor.

Proje ile dünyanın yeni aktarma merkezlerden biri olan İstanbul'un eşsiz güzelliklerinin tanıtılması ve ülke turizmine katkı sağlanmasının yanı sıra THY transfer yolcu sayısının artırılması hedefleniyor.

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