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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.06.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

THY'den çocuk yolcularına seyahat kiti

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THY'den çocuk yolcularına seyahat kiti

THY'nin "Bulut" ve "Kangal" olmak üzere iki farklı konseptte hazırladığı kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor.

Türk Hava Yolları (THY), çocuk yolcular için yeni seyahat kiti hazırladı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2-12 yaş arasındaki misafirlerin uçuşlarını daha keyifli hale getirecek yeni çocuk kitleri tanıtıldı. Yeni seyahat kitleri çocuklar ve aileler için uçuş konforunu bir üst seviyeye çıkarmak amacıyla hazırlandı.

THY, uzun bir süredir minik yolcularını özel çocuk menüleri, eğlenceli dergiler ve doğa dostu oyuncaklarla ağırlıyor.Çocukların yaşları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış yeni setler ise THY'nin uzun menzilli uçuşlarında 22 Haziran itibarıyla yolculara sunulmaya başladı. "Bulut" ve "Kangal" olmak üzere iki farklı konseptte hazırlanan kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor. "Kangal" tasarımlı seyahat kiti uçuşun ardından da minik yolcuların severek kullanacağı sırt çantaları olarak tasarlandı.

Çocuk yolculara özel uygulamaları ile minik misafirlerini gökyüzünde eğlenceli bir maceraya taşıyan THY, yenilikleri keşfetmeleri için minik yolcularını bekliyor. 

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