THY'den bir ilk! 29.5 saat sürdü, bakım tamamlandı
THY'nin rüya uçaklarından olan Boeing 787-9 Dreamliner uçağına ilk bakım yapıldı.
Türk Hava Yolları'na ait olan Boeing 787-9 Dreamliner uçağının ilk A Bakımı THY Teknik tarafından gerçekleştirildi. 117 teknisyenin katıldığı bakım 29.5 saatte sona erdi. Bakımın ardından ise uçak yeniden seferlerine başladı.
THY Teknik bakım sonrasında Twitter'da paylaşımda bulundu.
İlkler özeldir.— THY TEKNİK A.Ş. (@THY_Teknik) October 9, 2019
Kısa bir süre önce @TK_TR filosuna katılan ilk Dreamliner, TC-LLA 'nın ilk A bakımını gerçekleştirdik.
177 tecrübeli hat bakım teknisyenimiz tarafından 29.5 saatte gerekli bakım uygulamaları tamamlanan uçağımızı yeniden gökyüzüne uğurladık.#TurkishTechnic pic.twitter.com/oq4HkKZSiK
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