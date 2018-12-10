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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.12.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

THY'den bir başarı daha: Kasımda yüzde 81,4 doluluk oranına ulaştı

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THY'den bir başarı daha: Kasımda yüzde 81,4 doluluk oranına ulaştı

Kasım ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayda yüzde 81,4’lük doluluk oranına ulaştı. Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep artışının yılın sonuna doğru da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Kasım ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayda yüzde 81,4'lük doluluk oranına ulaştı.

Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na olan talep artışının yılın sonuna doğru da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.


KASIM 2018 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE;

Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Kasım ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 4'lük artış göstererek 5,5 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 81,4'e ulaştı.

Kasım ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 81 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 8'lik artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurtdışı yolcu sayısında ise yüzde 13'lük artış görüldü.

Kargo ve Posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 45 ile K. Amerika, yüzde 32 ile Afrika, yüzde 23 ile Uzak Doğu ve yüzde 21 ile Avrupa katkı sağladı.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 5 puan, K. Amerika'da 5 puan, Uzak Doğu'da 3 puan ve Orta Doğu'da ise 2 puan artış gerçekleşti.

OCAK-KASIM 2018 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE İSE;

Yılın ilk on bir ayında geçen yılın aynı dönemine göre talepte yaklaşık yüzde 10'luk artış sağlanıp, yolcu sayısı da yüzde 10 artarak 69,7 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Kasım döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12'lik önemli bir artış yaşandı.

Yılın ilk on bir ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1,3 milyon tona ulaştı.

 

 

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