THY'den Almanya'da iftar
Türk Hava Yolları'nın Almanya’nın Frankfurt şehrinde verdiği geleneksel iftar yemeği THY'nin 86.kuruluş yıldönümünde gerçekleşti.
Türk Hava Yolları Almanya’daki Frankfurt Ofisi geleneksel iftar geleneğini sürdürmeye devam etti. Frankfurt yakınlarındaki Gravenbruch semti Kempinski otelde verdiği geleneksek iftar yemeği THY'nin 86.kuruluş yıldönümünde igerçekleşti. Türk seyahat acenteleri, Frankfurt ve çevresindeki sivil toplum örgütleri ve iş adamlarımızın katıldığı iftar yemeğine Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, THY Orta Avrupa Başkan Yardımcısı Veysel Serdar, Tansu Günendi, Eğitim Ataşesi Burak Başaran ve Sunexpress Havayolu şirketi Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen katıldı.
İftar programının açılış konuşmasını yapan Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Ensar Karabulut, davetlileri selamlayarak Türk Hava Yolları'nın Almanya piyasasında 4.5 milyon yolcuya ulaştığını, insanların 13 bölgeden Türkiye'ye uçtuğunu söyledi. Türk turizminin gelişmesi için Almanya'nın dört büyük havalimanından Antalya'ya seferler başlatacağını belirtti.
TÜRK HAVA YOLLARI 86 YAŞINDA
THY Orta Avrupa Başkan Yardımcısı Veysel Serdar, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan'ın manevi ikliminin yanı sıra sosyal anlamda da önemli bir ay olduğunu söyledi. Serdar, THY'nin 1933 yılında 5 uçak 24 personel ve 26 koltukla başladığı havacılık serüveninde 86 yıl sonra Türkiye'nin en değerli markası ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olduğunu söyledi. THY Orta Avrupa Başkan Yardımcısı Veysel Serdar, "Türk Hava Yolları kuruluşunun 86. yılında 335 uçaklı bir filosu, dünyanın 125 ülkesine ve 312 ayrı noktaya uçuk ve 50 binden fazla çalışanı olan Türkiye'nin en önemli marka değeri olarak bir kuruluş haline geldi. 2018 yılında yolcu sayısını 5,5 milyon arttırarak yıllık yolcu taşıma sayısını 75 milyona taşımıştır. Yeni havaalanı ve yeni destinasyonlarla büyümeye 2019 yılında da devam edeceğiz" dedi. Türk Hava Yolları'nın başarısının arkasında Türk insanın olduğunu belirten Serdar, THY'ye destek veren Türk seyahat acentelerine teşekkür etti.
"İFTAR SOFRALARI FARKLI İNSANLARI BİR SOFRA ETRAFINDA TOPLUYOR"
İftar yemeğinde konuşan Frankfurt Başkonsolosu Karartı, Ramazan ayının ehemmiyetine değinerek, Ramazan'ın olumlu atmosferi, dostluk dayanışma, konukseverlik ve komşuluk gibi değerleri de günlük hayatımızda daha yoğun hissetmemize vesile olduğunu söyledi. Başkonsolos Karartı, "İftar sofralarının sosyal statüsü, ekonomik imkanları, hatta dini inancı, milliyeti, etnik kökeni birbirinden farklı insanların buluşturma gibi özelliği var. Bu bakımdan, Ramazan aynı zamanda toplumsal barışa ve huzura katkı sağlayan bir mahiyet taşıyor" dedi. Türk Hava Yolları'nın 86. kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkonsolos Karartı, "THY'nin yükseliş grafiği ve dünya çapında elde ettiği başarılar bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyoruz" diyerek iftar etkinliğini organize eden THY yetkililerine teşekkür etti.
İftar programının ardından katılımcılar arasında yapılan kura çekimi ile çeşitli hediyeler verildi.
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