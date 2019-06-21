THY’den açıklama: İptal haberleri doğru değil
THY, 20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı seferlerinde şu an herhangi bir iptal olmadığını açıkladı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün twitter hesabındaki açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ‘’20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir.
Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.’’
20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 21, 2019
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