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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
31.05.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’ uyarısı

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THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’ uyarısı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD yolcuları kabin içindeki sıvı ürünlerini kilitli poşetlerle taşıyacak.

Türk Hava Yolları, Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar doğrultusunda ABD’ye gidecek yolcuları, kabin içerisinde 100 ml’yi aşan sıvı taşınması hususunda uyardı. Buna göre İstanbul’dan ABD’ye seyahat edecek yolcular, sıvı ürünlerini kilitli poşetleri içerisinde kabine alabilecek. 

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek yolcular için kabin içerisinde sıvı taşınma kurallarına ilişkin, şirketin resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yayınladı. Bu kapsamda THY, yolcuların seyahat sırasında sorun yaşamamaları için Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin aldığı karar uyarınca 100 ml’yi aşan sıvı maddelerin kabinde taşınmasına ilişkin kuralları paylaştı.

SIVI ÜRÜNLER KİLİTLİ POŞETLER İÇESİNDE UÇUŞA KABUL EDİLECEK

Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin kararına ilişkin Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yolcular konu hakkında uyarılarak şu ifadelere yer verildi:

“Amerika Birleşik Devletlerine seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. Değerli yolcularımız; Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin (100ml’yi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmemektedir. Ayrıca, ABD varışlı yolcularımızın İstanbul Havalimanı Duty Free’lerden yapacakları 100 ml üzeri sıvı satışları Duty Free yetkililerince kilitli poşetlerin (STEB) içerisinde kapı bölgesine getirilmediği takdirde uçuşa kabul edilmeyecektir. Amerika’ya seyahat edecek yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için duty free alışverişlerinde uyarıları dikkate almalarını rica ederiz” denildi.

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