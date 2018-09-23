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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
23.09.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

THY'de uçaklara kadın eli değdi

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THY'de uçaklara kadın eli değdi

Türk Hava Yolları Teknik AŞ’de uçakların bakım ve onarımında sorumlu 142 kadın teknisyen görev yapıyor. Kadın teknisyenler çantasında makyaj malzemesi yerine tornavida taşıyor.

Türk Hava Yolları (THY) uçakları dışında, yerli ve yabancı birçok havayolu şirketine de hizmet veren Türk Hava Yolları Teknik AŞ’de uçakların bakım ve onarımında çok sayıda kadın teknisyen de görev alıyor. Yıllar önce sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen kadın teknisyenlerin sayısı hızla artarak 142’ye ulaştı. Kadınların havacılığa ilgisi artarken, bu durum THY, yetkililerini de memnun ediyor.

“HAVACILIK SEKTÖRÜ GELİŞMEKTE OLDUĞU İÇİN BU MESLEĞİ SEÇTİM”

Uçak teknisyenliğinin fiziksel kuvvete dayalı bir iş olduğu için bazen zorlandığını söyleyen uçak teknisyeni Sümeyra Çevik “Üniversite sınavına hazırlanırken bu bölümü duydum. Daha sonra araştırdım ve bu bölüme yatkın olduğuma karar verdim. Yapabileceğime inandım. Havacılık sektörü giderek gelişmekte olduğu için iş imkanı yönünden de iyi olabileceğini düşündüm. O nedenle bu mesleği tercih ettim. Her meslekte olduğu gibi bazı zorlukları var. Özellikle işimiz fiziksel kuvvete dayalı olduğu için bazen zorlanıyorum ama bu bir ekip işi olduğundan dolayı yardım istiyorum ve üstesinden gelebiliyorum” şeklinde konuştu.

“DIŞARIDA BAZI İNSANLAR MESLEĞİMİ HAVALI BULUYOR, BAZILARI NASIL YAPIYORSUN DİYOR”

Uçak teknisyeni olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Elif Osmanoğlu ise “Bu işe başlayalı henüz iki ay oldu bu işi yaptığım için çok mutluyum. Atölyede çalışırken kadın ve erkek teknisyen ayrımı yapmıyoruz. O nedenle burada herhangi bir ayrışma gibi bir durum olmuyor. Dışarıdaki insanlar duyduklarında bazıları mesleğimizi havalı buluyor ama bazıları da ‘bir kadın olarak bu işi nasıl yapıyorsun’ gibi şeyler soruyorlar” dedi.

“KARDEŞLERİMİN OYUNCAK ARABALARINI AÇTIM”

Bir şeyler tamir etmeyi sevdiğini söyleyen bir başka teknisyen Zeynep Altın ise “Bir şeyleri tamir etmeyi ve onlarla uğraşmayı seviyorum. Açıkçası küçük yaşlarda da böyle şeylere merakım vardı. Kardeşimin oyuncak arabalarını açmışlığım çok oldu. Şuan da mesleğimi severek yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“GÜN GEÇTİKÇE SAYIMIZ ARTIYOR”

Teknisyenliğin toplumda erkek odaklı bir iş olarak bilindiğini söyleyen Ayça Daşçı, “Havacılık günümüzde gelişen bir sektör ve ben de bu sektörde olmak istedim. Yaklaşık 7 aydan beri buradayım ve bölümümü seviyorum. Teknisyenlik toplumumuzda erkek odaklı olduğu için çevremdeki insanlar önce şaşırıyorlar; ‘Nasıl yani uçak mı tamir ediyorsunuz?’ gibi sorular soruyorlar. Biz bu algıyı yıkmak için buradayız. Yıkabileceğimizi düşünüyorum. Gün geçtikçe sayımız da artıyor. Bu bizim de yapabileceğimiz bir meslek o nedenle bu bölümü tercih ettim” şeklinde konuştu.

“ÇANTAMDA MAKYAJ MALZEMESİ YERİNE TORNAVİDA TAŞIRIM”

Evde bir şey bozulduğu zaman erkek kardeşlerinin yerine babasının tamir etmesi için kendisine söylediğini anlatan Emine Sezer ise, “İlkokul hayalim havacılıktı. Makyaj yaparım ama kadınlarda olduğu gibi çantamda makyaj aletleri taşımam. Daha çok tornavida takımlarım vardır onları taşırım. 5 tane de erkek kardeşim var ama ben onlardan daha çok aletlerle uğraşırım. Evde bir şeyler bozulduğunda babam bana söyler. Zaten evde ayrıca bir takım çantam da vardır. Çevremdeki çoğu kişi havacılık sektörünü bilmediği için hayalperest olduğumu düşündü ama şimdi özellikle bayanlar olmak üzere havacılığa yönelmeye başladı” dedi.

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