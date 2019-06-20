THY'de seçim yoğunluğu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY'de seçim yoğunluğu
GeriEkonomi THY'de seçim yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
20.06.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

THY'de seçim yoğunluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY'de seçim yoğunluğu

Türk Hava Yolları, 23 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaştı.

THY'den yapılan açıklamada, söz konusu seçim öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi. 

Açıklamada, İstanbul’da operasyonların, hareket merkezi İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürdürüldüğü, 20, 21, 22 ve 23 Haziran'da İstanbul kalkış ve varışlı toplam 4 bin 939 seferde 738 bin 413 yolcu taşınacağı bildirildi. 

Dört günlük sayılar incelendiğinde, İstanbul’a gelen 382 bin 22 yolcu sayısının, İstanbul’dan ayrılan 356 bin 391 yolcu sayısına göre fazla olmasının dikkati çektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Havalimanı’nda başarılı bir operasyona imza atarak yüzde 85’in üzerinde doluluk oranına ulaşan Türk Hava Yolları, seçimi de kapsayan 20-23 Haziran tarihleri arasında yeni evinde yüzde 87’nin üzerinde doluluğa ulaştı ve bu süreçte bin 978 kalkış, bin 992 varış seferi icra edecek. Yolcu sayısının ve doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY'de seçim yoğunluğu
Proje kasımda imzalanmıştı... İlk kez yurt dışında tanıtıldı!
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi
TPAO Genel Müdürü Bilgin: Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak