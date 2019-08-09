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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.08.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

THY'de istihdam atağı! Başvurular için son gün 29 Ağustos

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THY'de istihdam atağı! Başvurular için son gün 29 Ağustos

Türk Hava Yolları’nın(THY) büyüyen filosuna paralel olarak uçuş ekibi sayısı da artıyor. THY kabin ekiplerine bu yılın ilk yarısında 1653 kabin personeli daha katıldı. THY’nin yetiştirmek için aradığı üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanını da 29 Ağustos saat 15.00'a kadar yayında kalacak.

Türk Hava Yolları, şu an 341 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 263 uluslararası olmak üzere dünyanın 125 ülkesindeki 313 noktaya uçuyor. İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber filosu ve uçtuğu noktalar daha da artacak olan Türk Hava Yolları filosuna yeni uçaklar katılmaya devam ediyor. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakları filosuna katmaya başlayan THY uçuş ekipleri başta olmak üzere yeni istihdamlar sağlayacak. THY’nin pilot alım ilanlarına başvurular da tüm hızıyla sürerken bu yılın ilk yarısında da kabin görevlisi sayısı da arttı.THY kabin ekiplerine bu yılın ilk yarısında 1653 kabin personeli daha katılmasıyla kabin personeli sayısı 12 bin 246’ya yükseldi. 31 Aralık 2018 tarihinde 5 bin 213 olan pilot ve pilot adayı sayısı ise 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 5 bin 484’e çıktı. Türk Hava Yolları personel sayısı da 30 Haziran tarihi itibarıyla yüzde 16 artarak 28 bin 934 oldu.

THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot adayı ilanına başvurular devam ediyor

Türk Hava Yolları’nın yetiştirmek için aradığı üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanını da 29 Ağustos saat 15.00'a kadar yayında kalacak.

İlanın Genel Özellikleri

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

-En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

-01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak,

-Boy uzunluğunun 157 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

-Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

-Daha önce THY A.O. ve THY A.O. nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

-Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

-Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde istenilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek

 

UMRE UÇUŞLARINDA 213 BİN YOLCU TAŞIDI

Bu arada Türk Hava Yolları umre uçuşlarında bu yılın ilk yarısında 2 bin 280 seferde 213 bin 849 yolcuyu kutsal topraklara taşıdı.

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