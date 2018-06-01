THY'de büyük zam... Maaşları 32 bin lirayı geçti
THY, daha çok pilot aday adayının başvurabilmesi için artık lisans dışında önlisans mezunlarını kabul etmeye başladı. THY yönetimi, boy limitlerine takıldığı için başvuramayanlara da kapılarını açtı.
Dar gövdede uçan bir kaptan pilotun yaklaşık 27 bin TL olan maaşı yapılan zamla beraber 32 bin TL’yi geçti. Yılda 4 maaş ikramiye alan beş yıllık bir kabin memurunun aylık geliri ise yapılan zamlarla 14-16 bin lira oldu.
THY'DEN ÇALIŞANLARINA MESAJ
Hava-İş Sendikası ile yapılan protokol kapsamında 1 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere markamıza hayat veren siz kıymetli çalışanlarımızdan;
Kokpit çalışanlarımızın ücretlerine %20, diğer çalışanlarımızın ücretlerine ise % 10 oranında artış yapıldığının, kabin amirlerimize aylık brüt 750-TL Amirlik Primi ödenmeye başlanacağının güzel haberlerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Hava Yolları ailemize hayırlı olmasını diliyoruz."
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