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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.07.2018 - 19:19, Son Güncelleme:

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, CNN İnternational’a konuk oldu

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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, CNN İnternational’a konuk oldu

Türkiye’nin küresel ölçekteki en değerli markası olan Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, CNN International’ın ünlü ekonomi programı Quest’e konuk oldu. Program sunucusu Richard Quest’in sorularını yanıtlayan İlker Aycı önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları 122 ülke ve 304 noktadaki operasyonları ile dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda yakaladığı başarılar ve açıklanan rekorlar ile adından dünyanın dört bir yanında bahsedilen Türk Hava Yolları, Amerikan CNN International kanalında Quest programında konu oldu. Türk Hava Yolları’nın başarısında liderlik rolünü üstlenen Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı programda Türk Hava Yolları’nın başarı hikayesini aktardı.  

Türk Hava Yolları’nı bugünkü başarıya taşıyan dönüm noktalarını, stratejik fırsatları ve hedefleri aktaran İlker Aycı bu başarıyı “Muhteşem lokasyon, kusursuz organizasyon” sözleri ile özetledi.  İstanbul’un  dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı merkezi olduğunu ve İstanbul’u bir marka değeri olarak değerlendirdiklerini belirten İlker Aycı “İstanbul’un sahip olduğu eşsiz güzellikleri, tarihi ve lokasyonu; planlı, programlı ve organize çalışmalar ile tamamlıyoruz.” dedi.

Şirketin bugün geldiği noktada kriz yönetiminin de büyük bir önemi bulunduğunu aktaran M. İlker Aycı, 2015 yılında rekor gelir elde eden şirketin başarısının süreklilik arz ettiğini, ancak 2016 yılında yaşanan ve havacılık dünyasını direkt etkileyen olaylar nedeniyle başarı sürecinin duraksadığını söyledi. İlker Aycı, rekorun hemen ardından kısa süreli bir düşüş yaşanan rakamların 2017 yılında toparlandığını ve başarı sürecinin kaldığı yerden devam ettiğini belirtti. Ayrıca M. İlker Aycı içinde bulunduğumuz 2018 yılında da hem Türk Hava Yolları hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaşıldığını dile getirdi.

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