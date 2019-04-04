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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
04.04.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Taşınmanın yüzde 25'i gerçekleşti

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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Taşınmanın yüzde 25'i gerçekleşti

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı 'Büyük Göç'e ilişkin detayları açıkladı. Aycı, Atatürk Havalimanı'nın toplam taşınmasının yüzde 25’inin gerçekleştiğini söyledi. Aycı, ayrıca Basın Ekspress yolunun kapatılacağını ve bu yüzden de taşınma esnasında İstanbulluların yeni güzergahları kullanmasını tavsiye etti.

Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmasına ilişkin olarak THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı önemli açıklamalarda bulundu.

Aycı, taşınmanın şu anda yüzde 25'inin gerçekleştiğini belirtirken, taşınma gününde CNR Fuarı'na gidecek olanların ve Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girecek olanların yol güzergahlarını kontrol etmesini istedi. Aycı ayrıca İstanbulluların işinin aksamaması için de alternatif yolları tercih etmelerini istedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı şunları söyledi:

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasının yüzde 25'i gerçekleşti. 1990’lı yılların başında atılan adımlar, 2000 yılında uluslararası terminalimiz büyütüldü ve genişletildi. Daha modern bir havalimanına kavuşmuştuk. 20 milyon kapasiteli bir yeni terminale kavuşmuştuk. Zaman içerisinde içerideki terminal büyütüle büyütüle kapasite 60-70 milyona dayanmıştı ama yine de yetmez olmuştu.

EN BÜYÜK GÖÇÜ BAŞLATMAK ÜZEREYİZ

Yeni Havalimanımızla birlikte anılarımız gurur anına dönüşecek. Dünyanın sivil havacılıktaki en büyük göçünü başlatmak üzereyiz. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Süreç gece 03’de başlayacak olan büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yeni yuvamıza kavuşmuş olacağız.

TAŞINMA İÇİN BACKUPLAR VAR

Taşınma sırasında hesapta olan olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik şirketiyle birlikte backup planları yaptık. Taşınmayı akamete uğratacak duraksama, arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yola 5 ayrı istasyon kurduk. İstanbul Emniyeti'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği'ne teşekkürler.

CNR FUARI'NA GİDECEKLER VE SINAVA GİRECEKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Basın Ekspress yolunun kapatılması taşınma süresince mümkün olacak. CNR'da fuar ve Açıköğretim sınavları olacak. Bunlarla ilgili özellikle fuarlara gelecek olan ziyaretçilerimize ve çalışanlara ve aynı şekilde sınavlara girecek olan kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ne olur alternatif yolları öğrenin, güzergahları çalışın ve ne olur işiniz akamete uğramasın. İstanbulluların işinin gücünün aksamasını istemiyoruz. Onlara yaşattığımız zorluk varsa kurumum, arkadaşlarım adına özür diliyorum. İstanbullulara da sesleniyorum, bu süreç içerisinde Basın Ekspress yolunun alternatiflerini kullanın. Saat 14'teki ilk uçuş Ankara'ya olacak.

SON UÇUŞ SİNGAPUR'A OLACAK

Atatürk Havalimanı'nın son uçuşu Singapur'a olacak. Atatürk Havalimanı bir Ankara uçuşuyla başlayan sivil havacılık macerasını misyonunu, görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururuyla sivil havacılık sahnesine veda ediyor. İstanbul Havalimanı'nda yeni başarılara şahit olacağız, yeni başarı hikayelerini beraber yazacağız.

TRANSFER YOLCUNUN MERKEZİ İSTANBUL

Transfer yolcunun yeni merkezi İstanbul olacak. Transit yolcunun yeni en önemli rotası İstanbul olacak. Geniş gövdeli uçaklarla yeni destinasyonlara beraber uçacağız. Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite sınırından dolayı bazı havayolları hublarını bize kapatmışlardı. Şimdi yeni anlaşmalarla onların bize bizim onlara uçmamızı sağlayacağız. Çin'den de gelen havayolları da İstanbul Havalimanı'na uçacak. Japonları da bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde açılacak olan 3'üncü pisti de merakla bekliyoruz.2 pistle birlikte kapasite anlamında yüzde 10 daha fazla kapasiteyle başlamış olacağız."

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