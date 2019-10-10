THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz
GeriEkonomi THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "24 uçaklık hava kargo filomuzla 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını aldık. Hava kargoda dünyada 13'üncülükten 7'nciliğe yükseldik. Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3'e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından "İleriye Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirelen "UTİKAD Zirve 2019"un açılışında yaptığı konuşmada, zirvede ele alınan konuların sektöre ışık tutacağını ve yeni ufuklar kazandıracağını söyledi.

Aycı, geçen yıl kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği ile farklı alt sektörlerin tek bir çatı altında toplandığını belirterek, lojistik sektörünün de birlik çatısı altında bulunduğunu bildirdi.

Lojistik sektöründe kullanan teknolojilerin geliştirilebilmesi, maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi ve teslimatların zamanında yapabilmesinin önemine dikkati çeken Aycı, zaman zaman dünya ticaretinden kaynaklanan zamam zaman da müşterilerin beklenti farklılıklarından dolayı bazı mevzuatsal değişmelere ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Aycı, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kuruluş amacına ilişkin, "Hizmet sektöründeki değişikliklere, maliyetleri çok yükseltmeden adaptasyonu sağlayabilmek, muhataplarımızla daha sık görüşebilmek, onlarla tek çatı altında toplanarak bütün sorunlarımızı aktarmak hedefimiz. Bu çatı altında bulunan lojistik sektörünün sorunlarını, meselelerini, ihtiyaçlarını, geleceğini şekillendirecek kararların alınmasında, bu kararların isabet oranının yükselmesinde, sektörel görüşlerin aktarılmasında birliğin, bir platform olarak karar alıcılarla aramızda bir köprü olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aycı, Lojistik Koordinasyon Kurulu'nda Hizmet İhracatçıları Birliği'nin gözlemci sıfatıyla üye bulundurduğunu hatırlatarak, alınan kararla birlikte yeni dönemde UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener'in oy veren üye sıfatıyla kendilerini kurulda temsil edeceğini bildirdi.

Lojistik sektöründeki değişime dikkati çeken Aycı, "Ülkelerin, şirketlerin artık birbiriyle yarıştığı bir dönemden tedarik zincirlerinin birbiriyle yarıştığı rekabet ettiği bir döneme geçiyoruz. Böyle bir dönemde ürünlerin çok süratlı bir şekilde ilgili adreslere ulaştırılabilmesi gerekiyor. Hızlı, süratli, dinamik ve güvenli hizmet giderek daha önemli bir hale geliyor. Bu da lojistik sektörünü dünya ticaretinde daha merkezi bir konuma getiriyor." diye konuştu.

"SURİYE, TÜRKİYE'NİN MİLLİ BAĞIMSIZLIK MESELESİ OLDU"

Aycı, THY'nin lojistiğe çok önem verdiğini belirterek, özellikle son birkaç yılda stratejik planlarında ve büyüme planlarında, lojistiği merkeze yerleştirdiklerini ifade etti.

Aycı, "Yaptığımız yatırımlarla birlikte son 3 yılda THY özellikle hava kargoda yüzde 80 büyüdü. Filomuzu büyüttük, 24 uçaklık hava kargo filomuz oluştu. Bu gün hava kargo ile 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını açık ara aldık. Hava kargoda yüzde 4 olan dünya pazar payımızı büyüteceğiz. Bu alanda dünyada 13'üncülükten 7'nciliğe yükseldik, önümüzdeki dönemde hedefimiz önce ilk 5’e sonra ilk 3'e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un coğrafi konumunun ve hizmete giren İstanbul Havalimanı'nın bu hedefi gerçekleştirmeyi kolaylaştıracağını kaydeden Aycı, THY'nin kuracağı uluslararası ortaklıklarla bu hedefin gerçekleşeceğini söyledi.

İlker Aycı, Suriye meselesinin bölgesel tehdit olmaktan çıktığını belirterek şunları kaydetti: "Suriye meselesi, Türkiye'nin milli bağımsızlık meselesi oldu. Ayrıca bu durum bizim ekonomimiz, mal ve hizmet ticaretimiz açısından da çok kıymetli sonuçları olacağını düşünüyorum. Bir yandan da şunları görüyoruz ki artık bazı ülkeler dünya siyasetini düzenlemek, ülkelerin sınırlarını değiştirmek, kendi işine geldiği gibi dünya şekillendirmekle ilgili alışkanlıklarını geride bırakması gerekiyor. Değişen dünyaya ayak uydurmaları, yeni bölgesel güçlerle uzlaşmaları, bu ülkelerin etrafındaki tehditleri daha iyi anlamaları gerekiyor. Ülkeler birbirlerini, farklı görüşte olduğu zaman ekonomik ambargolarla tehdit etmemeli. Bu anlamıyla da Suriye krizinin bağımsızlık ve güvenlik meselemiz olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. İnşallah kahraman ordumuz kahramanca işler yaparak görevi tamamlayacak."

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener de, bu yıl ikincisini düzenledikleri zirvede kendilerine destek veren sponsorlara teşekkür etti.

Zirvenin "İleriye Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Eldener, hayatın parçası haline gelen teknolojinin, iş hayatına özellikle lojistik sektörüne getireceği değişikliklere dikkati çekti.

Eldener, zirve programının yoğun olduğunu vurgulayarak, katılımcıların zirveyle iş hayatının sıkıcı gündemin uzaklaşarak "gelecek" yolculuğuna çıkacağını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz
Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var
THY'den bir ilk! 29.5 saat sürdü, bakım tamamlandı
İşte vergi cenneti ülkeler