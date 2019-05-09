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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.05.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

THY yılın ilk dört ayında 22,7 milyon yolcu taşıdı

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THY yılın ilk dört ayında 22,7 milyon yolcu taşıdı

THY'nin toplam yolcu sayısı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azalışla 22,7 milyon seviyesinde gerçekleşti.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Nisan 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımladı. 

Buna göre, geçen yılın nisan ayında 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın nisan döneminde yüzde 8,3 azalışla 5,9 milyona geriledi. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 12,4, dış hatlarda yüzde 5 azaldı. 

Yolcu doluluk oranı nisanda 0,2 puanlık azalışla yüzde 82,9 düzeyinde gerçekleşti. 

Ücretli yolcu kilometre (ÜYK) nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 11,9 milyar seviyesinde gerçekleşti. ÜYK, iç hat uçuşlarda yüzde 11, dış hat uçuşlarda ise yüzde 4,2 azaldı. 

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 7,3, dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 2,2 düşüş yaşandı. 

Geçen yılın nisan ayında 113 bin 462 ton olan taşınan kargo-posta, bu yılın aynı ayında yüzde 12,9 azalışla 98 bin 869 tona geriledi. 

DÖRT AYDA TAŞINAN YOLCU SAYISI 22,7 MİLYON OLDU 

Geçen yılın ocak-nisan döneminde 23,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,4 azalışla 22,7 milyon oldu. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 6,8 düşüş yaşanırken, dış hatlarda yüzde 1,3'lük bir artış yaşandı. 

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 1,5, dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 1,1'lik yükseliş görüldü. 

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), yüzde 0,3 artışla 57 milyara yükseldi. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 7 azalırken, dış hat uçuşlarda yüzde 1,5 arttı.Aynı dönemde ÜYK, yüzde 0,2 azalarak 46,1 milyara geriledi. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 6 azaldı, dış hat uçuşlarda ise yüzde 0,8 arttı. 

Geçen yılın ilk dört ayında 154 bin 467 olan yolcu uçakları konma sayısı, bu yılın ocak-nisan döneminde yüzde 2,7 azalışla 150 bin 242 oldu. 

Taşınan kargo-posta, aynı dönemde yüzde 8,3 artarak 463 bin 289 tona ulaştı. 

2018'in nisan ayı sonunda 326 olan uçak sayısı, geçen ay sonu itibarıyla 335'e çıktı. 

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