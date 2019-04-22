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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.04.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

THY yaptı! Lüks oteli aratmıyor

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THY yaptı! Lüks oteli aratmıyor

Türk Hava Yolları uçuş ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda kullanacağı yeni Crew Terminali (ekip terminali) hizmete girdi. Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’nda pilotlar ve kabin memurları için yaptığı yeni ekip terminalinin lüks otel konforunda olduğu görüldü. Ekip terminalinde pilotlar ve kabin memurları için özel uyuma odaları, duş ve kuaför bulunuyor. Şu an 12 bin 650 metrekarelik bölümü açılan Türk Hava Yollarının yeni Crew Terminal’i tamamlandığında 50 bin metrekare olacak.

Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı’nda yolcularına beş yıldızlı hizmet veriyor. Türk Hava Yolları yolcularına verdiği hizmetin aynısını çalışanları için de sunuyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’na yapılan sadece pilot ve kabin ekiplerinin kullanacağı ekip terminali hizmete girdi. Yeni hizmete giren ekip terminali, beş yıldızlı oteli aratmıyor. 

THY yaptı Lüks oteli aratmıyor

Yeni Ekip Terminali’inde pilot ve kabin ekiplerinin tüm ihtiyaçları düşünüldü. Terminalde nöbetçi ekiplerin rahat etmesi için özel dinlenme odaları ve duş bölümü bulunuyor. Ayrıca yeni terminalde, dış hat/iç hat personel gidiş ve geliş salonları (pasaport - gümrük çıkışı bulunan), bagaj teslim alanı, sağlık birimi, ofisler, market, lounge alanı, self brifing odaları, crew brifing odaları, ekip dinlenme alanları en ince şekilde düşünülerek tasarlandı.

THY yaptı Lüks oteli aratmıyor

UÇUŞ EKİPLERİNİN PASAPORT İŞLEMLERİ BURADA YAPILIYOR

Uçuş ekiplerinin işlemlerinin hızlı bir şekilde uçağa gittiğini söyleyen kabin amiri Menekşe Derelioğlu, "19 yıldan beri Türk Hava Yolları’nda çalışmaktayım. Son 10 yıldan beri de kontrol kabin memuru olarak görev yapmaktayım. İstanbul Havalimanı’nın açılmasının ardından Türk Hava Yolları’nın uçuş ve kabin personelinin operasyonlarını yürütmesi için yeni ekip terminalini hizmete açtı. En önemli özelliklerinden biri uçuşa giderken hızlı bir şekilde pasaport ve gümrük işlemlerimizi tamamlıyoruz. Daha sonra ekip araçlarına binip uçaklara ulaşımımızı sağlıyoruz. 

THY yaptı Lüks oteli aratmıyor

Kabin ekiplerine ve uçuş ekiplerine açılmış olan bu Crew terminalde öncelikle bizlerin kullanımına sunulmuş olan pasaport ve gümrük işlemleri bulunmaktadır. Pasaport ve gümrük işlemlerimizi hızlı bir şekilde yaptıktan sonra uçaklara çok seri bir şekilde geçişimiz sağlanıyor. Bu bina içinde uçuş ve kabin ekiplerinin hizmetine sunulmuş olan sağlık birimi var. Uçuş öncesi kullandığımız brifing odası var. Eğitim odalarımız var. Uçuş öncesi dinlenmelerimizi gerçekleştirdiğimiz dinlenme odaları mevcut. Yine bayan ve erkeklerin kullanımına sunulmuş olan kuaförümüz mevcut" dedi.

THY yaptı Lüks oteli aratmıyor

"GÖREVLİ PAS UÇUŞU OLAN EKİPLERİMİZ UÇUŞ KARTLARINI BURADAN ALIYOR"

Yeni Ekip Terminalinin uçuş personeli için büyük kolaylık sağladığını söyleyen kabin amiri Ali Aykol “ 19 senedir Türk Hava Yolları bünyesinde görev yapıyorum. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı’na taşındıktan sonra, aynı zamanda Ekip Terminalini de hizmete açtı. Görevine kendi aracı ile gelen kokpit ve kabin ekipleri aracını dışarıda bulunan otoparka bıraktıktan sonra terminale girip operasyon ile ilgili bütün işlemlerini burada gerçekleştirebiliyor. 

THY yaptı Lüks oteli aratmıyor

Örneğin; görevli pas uçuşu olan ekiplerimiz uçuş kartlarını buradan alıyor, uzun uçuşa gidecek ekiplerimiz valizlerini buradan veriyor. Hemen arkamızda bulunan pasaport ve gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa hızlı bir şekilde geçişleri sağlanabiliyor. Yeni ekip terminalinde hekimliğimiz var. Bizim operasyonumuzda önemli bir yeri olan ekip tahsis ofislerimiz burada. Şirket içi posta ofislerimiz burada” diye konuştu.

THY yaptı Lüks oteli aratmıyor

SADECE UÇUŞ EKİPLERİ KULLANACAK

Türk Hava Yolları’nın pilot ve kabin ekiplerinin uçuşlara gidip gelirken havalimanı yoğunluğuna girmemeleri ve işlemlerini daha rahat yapma imkanı sağlayacak olan yeni ekip terminalini sadece uçuş ekipleri kullanacak. Ekiplere tahsis edilmiş bu terminalde, ekipler ana terminal yoğunluğuna girmeden Crew Terminale konumlandırılmış pasaport polisi ve gümrük alanları vasıtasıyla doğrudan uçağa geçebilmekte, bagaj bırakmak isteyen ekipler için bagaj teslim noktası bulunurken, yolcu bagaj sistemine karışmadan doğrudan yükleme yapılıyor. 

THY yaptı Lüks oteli aratmıyor

3 bin 500 kişilik yalnızca personele tahsisli otopark alanı, daha öncesinde genellikle uçakta yapılan brifingler crew briefing odalarıyla uçak öncesine taşındı.

THY yaptı Lüks oteli aratmıyor

EKİP TERMİNALİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

Personele ait hava tarafına geçiş kapısı olması, pasaport - gümrük alanı olması hızı artırırken bekleme sürelerini azaltıyor. 3 bin 500 kişilik ücretsiz otopark imkanının yanı sıra nöbetçi ekipler için konforlu dinlenme alanları bulunuyor. 

THY yaptı Lüks oteli aratmıyor

Ofis blogunun da tamamlanmasıyla kompakt tek noktadan yönetilen ve personelin yöneticilerine aynı bina içinde ulaşabileceği bir merkez olacak.

THY yaptı Lüks oteli aratmıyor


 

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