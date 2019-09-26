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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

THY ve BM’den ‘Barış için Spor Ödülleri’

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THY ve BM’den ‘Barış için Spor Ödülleri’

Türk Hava Yolları (THY) ve Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturdu. Bu kapsamda hayata geçirilecek ‘Barış için Spor Ödülleri’ projesi ile spor, sanat, iş dünyasından önemli isimler bir araya getirilerek, dünya kamuoyunun küresel meselelere dikkatinin çekileceği bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY), kültürler arası anlayış platformu olan Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (United Nations Alliance of Civilizations-UNAOC) ile önemli bir iş birliğine imza attı. THY ve BM Medeniyet İttifakı arasında imzalanan anlaşma kapsamında ‘Barış için Spor Ödülleri’ projesi hayata geçirilecek. İmzalanan anlaşma ile sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Anlaşma ile THY, merkezi New York’ta olan ve faaliyet amacını BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde medeniyetler arası uyum yaratmak, köprü kurmak ve uzlaşma sağlamak şeklinde belirleyen UNAOC ile dünya kamuoyunun dikkatini küresel bir misyona çekmeyi hedeflendiği açıklandı. 

MUTLULUK DUYUYORUZ

İmza töreninde bu stratejik ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın şu ifadelerine yer verildi: “Yolcularımızı 126 ülkede 316 noktaya ulaştırırken dünyanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Bu bağlantıyı, sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerekiyor. Biz Doğu ile Batı’yı, iki kadim kültürü bir araya getiren, birbirlerine müşterek bir paydada yüzyıllardır entegre eden önemli bir coğrafyanın, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ve ayrıca uluslararası düzlemde en büyük marka elçisi olarak, bu bağlantılar ve yine dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük kitlelere mal olmuş önemli markalarıyla hayata geçirdiğimiz sayısız iş birliği ile dünya üzerindeki farklı kitlelere erişiyor, farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz. Bunu, sahip olduğumuz eşsiz coğrafyanın bizlere biçtiği önemli bir misyon olarak görüyoruz. Ve bu misyonu gereğince yerine getirebilmek adına bu yönlü mevcut kabiliyetimizi, yenilikçi ve kapsayıcı proje opsiyonlarının üzerinde daha fazla durmak suretiyle her geçen gün geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımızı bilfiil sürdürüyoruz.”

THY ve BM’den ‘Barış için Spor Ödülleri’

STRATEJİK GİRİŞİM

İlker Aycı, şöyle devam etti: “Bu bağlamda, geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ile gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde, birlikte hayata geçirmekte büyük fayda gördüğümüz önemli bir proje için bir araya gelip, bu anlamlı iş birliğini başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sayın Antonio Guterres’in huzurlarında imza altına almış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Gerek ulusal, gerek uluslararası düzlemde bugüne dek gerçekleştirdiği sayısız sponsorluk iş birliğiyle sporun daimi dostu ve destekçisi olarak kabul gören Türk Hava Yolları olarak Birleşmiş Milletler’in 2030 Gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmada sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak bir paydada buluşturma kabiliyeti üzerinden yola çıktığımız bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız. Bu stratejik girişimin ortak tarafları olarak şundan hayli eminiz ki; ‘Barış için Spor Ödülleri’ projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır.”

 

SPOR SANAT VE İŞ DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRECEK

Barış için Spor Ödülleri; başlığı altında hayata geçirilecek bu ortak girişimde sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme gücünden hareketle yola çıkıldığı belirtildi.

Proje süresince, barış için spor ve kalkınma girişimleri kapsamında uluslararası bir jüri tarafından global görünürlüğü artıracak bir ödül töreni düzenlenecek.

THY’nin ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin güçlü bir destekçisi olarak konumlandırılacağı, bu iş birliği sayesinde milli havayolunun ayrıca, ortak girişimin partneri görünürlüğüyle de projenin her safhasındaki medya ve iletişim stratejisinde aktif rol alacağı belirtildi.

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