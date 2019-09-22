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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
22.09.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

THY ve AnadoluJet’ten iç hat yolcularına yeni paket

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THY ve AnadoluJet’ten iç hat yolcularına yeni paket

TÜRK Hava Yolları(THY) ve AnadoluJet, iç hat tarifeli seferlerinde yeni bir uygulamaya geçerek yolcuların farklı uçuş paketleriyle hizmet sunmaya başladı.

Daha önce ekonomi sınıfı yolcular için Ekonomi Promosyon ve Ekonomi Esnek olarak iki farklı tipte sunan Türk Hava Yolları, 22 Eylül tarihi itibariyle uçuş paketleri yeni dönemde EcoFly, ExtraFly ve PrimeFly seçeneklerinden oluşuyor. Business sınıfında ise tüm ayrıcalıklar tek pakette yolculara sunulmaya devam edecek. Bu kapsamda ekonomi sınıfı için üç, business sınıfı için ise bir olmak üzere dört farklı bilet tipinde hazırlanan yeni uçuş paketleri sundukları ayrıcalıklar ile yolculara diledikleri ürün ve hizmetleri tercih etme fırsatı sunuyor.

ANADOLUJET’ DEN BENZER UYGULAMA

THY’nin yanı sıra AnadoluJet de benzer bir uygulamayı hayata geçirdi. AnadoluJet tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak 3 yeni uçuş paketi ile yolcularına ayrıcalıklarla dolu ürün ve hizmetlerden kendileri için en uygun olanı seçme imk?nı sunmaya başladı. Daha önce, promosyon ve esnek sınıf olmak üzere iki farklı opsiyonla yolculara sunulan uçuş paketleri yeni dönemde Standart, EkstraJet ve KonforJet seçeneklerinden oluşuyor.

 

 

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