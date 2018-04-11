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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
11.04.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

THY uçaklarının ilginç boyanma öyküsü

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THY uçaklarının ilginç boyanma öyküsü

Dünyada 121 ülke ve 302 noktaya gerçekleştirdiği uçuşla en çok ülkeye sefer gerçekleştiren hava yolu firması olan Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 326 uçağı belirli aralıklarla özel bir boyama sürecinden geçiriyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 8 bin metrekare genişliğindeki tam donanımlı 2 uçak boya hangarındaki çalışmalar, 40'ar kişilik ekipler tarafından yürütülüyor. 

Geniş gövde (çift koridor) ve dar gövde (tek koridor) uçaklar için boya uygulamaları, 8-15 günde tamamlanarak uçaklar sefere hazırlanıyor. 

Boyama işlemi için hangara alınan uçağa önce bakıma giriş prosedürleri uygulanıyor. Sonrasında uçak maskelenerek, ilk aşamada boya sökücü ile eski boya ve astar uçaktan arındırılıyor. Boya sökümü tamamlanan uçak, kimyasal bir yıkama işlemi görüyor ve uçağa tekrar astar uygulanıyor. Son aşamada uçağın son kat boyaması ile logo ve bayrak görselleri uçağa yerleştiriliyor. 

Yeni boya ve görseller ile ilk günkü görünümüne kavuşan uçaklar, vernik uygulaması ile bir kat daha parlaklık kazanıyor. Çalışmalar sonrasında bakım çıkışları da tamamlanarak, uçak sefere veriliyor. 

Kuzey yarım küreden güney yarım küreye, Amerika'dan Asya'ya uzun uçuşlar gerçekleştiren THY uçakları, önemli iklim değişikliklerine ve sıcaklık farklarına da maruz kalıyor. Yerde 40-45 derece, havada ise eksi 50 dereceye kadar sıcaklıkları gören uçakların boyalarının seçiminde ve boyama sürecinde bu zorlu koşullar da dikkate alınıyor. 

Uçak boyalarında yüzeye çok iyi yapışan astarlar, sıcaklık farklarına ve güneşin zararlı ışınlarına dayanabilecek boya malzemeleri kullanılıyor. 

ORTALAMA 350 LİTRE BOYA 

Uçağın boyutuna göre değişmekle birlikte bir uçak için ortalama 350 litre boya kullanılıyor. Bu boya, ortalama beş yıl boyunca uçakta kalıyor.

Bu kadar büyük bir yüzeyde bu kadar ince ve dayanıklı bir katman oluşturmak, uçakların ağırlığının artmaması için uygulanan teknoloji ile mümkün oluyor. Kullanılan yüksek teknoloji boyalar ile aynı zamanda en az 5 yıl süre ile görüntüsünü koruyabilecek, dayanımı yüksek bir sonuç elde ediliyor. 

THY, uçak boyama hangarlarında kendi uçaklarının boyamasını gerçekleştirirken yerli ve yabancı havayolu firmalarının uçaklarına da hizmet veriyor.

Yabancı havayollarına sunulan hizmet ile Türkiye'ye yılda yaklaşık 1 milyon dolar döviz girdisi sağlanırken, yerli havayollarına sunulan hizmet ile 2 milyon dolar değerinde döviz Türkiye'de kalıyor. 

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