THY Teknik ve HAVELSAN'dan yeni şirket
THY "kabin içi eğlence sistemleri ve internet hizmeti" konusunda faaliyet göstermek amacıyla yüzde 100 iştiraki THY Teknik ile Havelsan arasında bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.
Açıklama THY tarafından KAP'a yapıldı. THY'nin KAP'a yaptığı açıklamada "Ortaklığımız'ın %100 iştiraki olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş Yönetim Kurulu'nca "Kabin İçi Eğlence Sistemleri ve Internet Hizmeti" konusunda faaliyet göstermek amacıyla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Havelsan arasında bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına karar verilmiştir" denildi.
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