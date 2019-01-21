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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.01.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

THY, Stockholm-Antalya uçuşu başlatacak

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THY, Stockholm-Antalya uçuşu başlatacak

Türk Hava Yolları (THY), İsveç’in başkenti Stockholm ile Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’yı direkt uçuşlar ile bağlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, açıklanan 2018 yılı yolcu rakamlarına göre hem iç hem de dış hat uçuşlarında geçen yıl rekor sayıda yolcu taşıyan THY, operasyonları ile Türkiye’nin turizmdeki atılımına desteğini sürdürüyor. 

Hareket merkezi İstanbul’dan dünyanın 124 ülkesine uçan bayrak taşıyıcı havayolu, bu uçuşlara ek olarak Türkiye turizmi ve ekonomisi için stratejik öneme sahip noktaları da dünyaya bağlıyor. Küresel taşıyıcı, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’dan İsveç’in Stockholm kentine direkt seferle Avrupa’nın kuzeyini Türkiye’nin güneyine bağlayacak. 

Yaz sezonu boyunca haftada bir frekans icra edilecek seferler 5 Temmuz'da başlayacak. Yaz sezonunda özellikle charter uçuşların rekor düzeyde gerçekleştiği Antalya Havalimanı’ndan başlayacak direkt seferler nitelikli turistin Türkiye’yi tercih etmesinde de önemli rol oynayacak. 

Avrupa’nın en soğuk şehirlerinden biri olarak yıllık ortalama sıcaklığı 7 derece düzeyinde gerçekleşen Stockholm’ün yıllık en yüksek deniz suyu sıcaklığı ise ağustos ayında, 17 derece düzeyinde oluyor. Antalya’da ise ekim ayında deniz suyu sıcaklığı ortalaması 26 derecelerde ölçülüyor. Antalya’ya doğrudan gerçekleşecek seferler temmuz ayı başından ekim ayı sonuna kadar icra edilecek. Böylece İsveç vatandaşları Avrupa’nın gözde turizm merkezlerinden olan Antalya’ya THY kalitesiyle ve doğrudan sefer rahatlığıyla seyahat edebilecek. 

Cuma günleri yerel saat ile 23.20’de Stockholm’den kalkış yapması planlanan seferlerin cumartesi yerel saat ile 04.20’de Antalya’ya varması öngörülüyor. Dönüş seferlerinin ise cumartesi günü 01.20’de Antalya’dan kalkıp 04.25’te Stockholm’e varması planlanıyor. 


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