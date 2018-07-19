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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
19.07.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

THY Singapurlu ile ilişkiyi kesti

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
THY Singapurlu ile ilişkiyi kesti

THY yeni havalimanında ikram hizmeti almak için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Singapurlu SATS şirketi ile anlaşmasını fesh etti.

TÜRK Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’na taşındığında ikram ve hizmet tedariki için Singapurlu SATS Ltd’nin iştiraki SATS Investments (SIPL) ile bir iyi niyet anlaşması imzalamıştı. 16 Nisan’da bu iyi niyet anlaşmasının süresi ek bir sözleşme ile uzatılmıştı. Şirketten dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre ise

THY Yönetim Kurulu’nca alınan kararla SIPL ve THY’nin mutabakatıyla görüşmeler sonlandırıldı ve taraflar arasında imzalanan niyet anlaşması fesh edildi.

THY ile Singapurlu şirket 27 Ocak’ta ikram hizmeti görüşmeleri kapsamında bir de şirket kurmuşlardı. 50 bin TL sermaye ile kurulan şirketin görev alanı ise, uçaklar, trenler ve diğer ulaşım araçları için kabin iaşesi tedarikinde bulunmak dahil yemeklerin hazırlanması amacıyla gıda maddelerini üretmek ve işlemek, her türlü şirket için ikram hizmetleri sunmak, her türlü kamu kurumu ve özel kurum tarafından düzenlenecek ikram hizmetlerine ilişkin ihalelere katılmak ve havaalanları yer hizmetleri yönetmeliği uyarınca her türlü faaliyette bulunmak olarak belirlenmişti.

Singapurlu SATS 1972 yılında kurulan bir şirket. Uzak Doğu ve Orta Doğu’da 44 noktada faaliyet gösteren şirket, havayolu ikramının yanı sıra yer hizmetleri konusunda da çalışıyor.

 

 

 

 

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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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