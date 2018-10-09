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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
09.10.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

THY seferlerinde TRT World canlı izlenebilecek

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THY seferlerinde TRT World canlı izlenebilecek

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında sunduğu canlı televizyon kanalları arasına TRT World’ü ekledi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları, filosunda bulunan geniş gövde uçaklarda sunduğu canlı televizyon kanalları arasına Türkiye’nin ilk İngilizce yayın yapan uluslararası haber platformu TRT World’ü dahil etti. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Batı’nın Doğu’su, Doğu’nun Batı’sı olarak nitelendirilen medeniyetlerin kesiştiği bu köklü ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu olarak dünyaya Türk misafirperverliği ile ulaşım hizmeti veriyoruz. Sefer yaptığımız 122 ülkeyi
TRT World’ün objektif, bağımsız ve alternatif bakış açısıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de, dünyadaki gelişmelere ulaşmanın ve bu konularda güncel kalmanın önemli olduğunu kaydetti. 
Bu güncel gelişmelerin yolcuya ulaştırılması noktasında sunulan kaynakların çeşitliliğinin farklı bakış açılarını kapsayan bir erişim için büyük önem arz ettiğini bildiren Eren, "Dünyadaki gelişmelerin TRT World’ün farklı bakış açısıyla yolculara ulaştırılmasına sağladığı imkandan dolayı Türk Hava Yolları’na teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. 

2015 yılında başlatılan ve merkezi İstanbul'da bulunan uluslararası haber platformu TRT World, küresel ve yurt içi etkinliklere alternatif bir bakış açısı getiriyor. Algılanan anlatılara meydan okuyor ve tarafsız habere ihtiyaç duyulan yeni bir bakış açısı sunuyor. 

Türk Hava Yolları’nın uçak içi eğlence sistemi, yolculara uydu üzerinden canlı yayın yapan TRT World dahil 8 kanalı izleme imkanı sunuyor.

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