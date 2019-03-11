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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
11.03.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

THY sefer iptallerini duyurdu

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THY sefer iptallerini duyurdu

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma yapılacak olması nedeniyle Türk Hava Yolları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’na taşınma nedeniyle 5-20 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak bazı seferlerde iptaller meydana geldiğini belirterek, yolcuların iptallerden dolayı biletlerinde değişiklik ve iade işlemlerinin nasıl yapılacağını duyurdu. 

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinin 5 Nisan saat 03:00’da başlayacak ve 7 Nisan saat 00:00’da bitecek.Türk Hava Yolları da, 6 Nisan 2019 saat 02:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndan planlanan tüm uçuşları İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirecek. THY, İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle 5-20 Nisan 2019 tarihleri arasındaki bazı seferlerinde iptaller meydana geldiğini, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye web sitelerindeki uçuş sorgulama sayfalarından ulaşabileceğini duyurdu. 

UÇUŞU İPTAL OLANLAR BİLETİNİ NASIL DEĞİŞTİRECEK

Uçuşu iptal olan yolculara tanınan haklar da iptal bilgilendirmesiyle beraber duyuruldu. THY, iptal olan seferlerde değişiklik ve iade işlemlerinin nasıl yapılacağı da şöyle belirtildi:

"Web sitemiz ve güncel mobil uygulamamız üzerinden, uçuş saati geçmemiş biletleriniz için iç hatlar uçuşunuzun veya hiç kullanılmamış, değiştirilmemiş dış hatlar uçuşunuzun iade ve değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bilet değişikliği, orijinal bilette yer alan seyahat tarihi itibari ile 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasında yer müsaitliği durumuna göre belirlediğiniz bir tarih için yapılabilir. Değişiklik işlemleri web sitemiz, mobil uygulamamızın güncel versiyonu, çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz veya biletin satın alındığı acente üzerinden yapılabilecektir.Bilet iade işlemleri düzenlenme tarihi itibari ile ücretli biletlerde iki yıl içerisinde, mil puanı ile alınmış olan biletlerde ise bir yıl içerisinde; web sitemiz, mobil uygulamamızın güncel versiyonu, çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz veya biletin satın alındığı acente üzerinden yapılabilir. Uçuş saati geçmiş biletlerin iade işlemleri yalnızca satış ofislerimiz ve çağrı merkezimiz üzerinden yapılabilecektir. Sesli yanıt sistemi destekli 444 0 849 / +908503330849 nolu çağrı merkezimiz üzerinden, iç hatlar uçuşunuzun veya hiç kullanılmamış, değiştirilmemiş dış hatlar uçuşunuzun iade ve değişiklik işlemlerini, müşteri temsilcisine bağlanmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz" 

THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ, DIŞ HATLAR LOUGNE’ININ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Bu arada Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda dış hat yolcularının kullanımına tahsis edilecek olan 9 bin 200 metrekare büyüklüğündeki lounge’ın fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.Yiyecek içecek noktalarının yanı sıra kütüphane, çocuk oyun odaları ve transit yolcular için yatak odaları da yer alıyor.

 

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