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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

THY Science Expo'ya rekor başvuru

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Bursa'da, Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda bu sene 8'incisi düzenlenecek etkinliğin proje yarışmalarına bine yakın başvuru yapıldı.

Türkiye ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen, Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda bu sene 8'incisi düzenlenecek "THY Science Expo 2019"un proje yarışmalarına ülkenin dört bir yanından rekor başvuru geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde, Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleriyle gerçekleştirilecek THY Science Expo, bu yıl da binlerce bilim meraklısını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bursa'yı dünyaya tanıtan festivalin bu yılki teması "Dijital Türkiye" olarak belirlendi. Yerli ve milli üretimle nitelikli iş gücüne destek vermek hedefiyle 2-5 Mayıs'ta TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek festivalin proje yarışmalarına, Türkiye'nin dört bir yanından rekor başvuru oldu.

Çocuk Mucitler (10-13 yaş), Genç Mucitler (14-17 yaş), Usta Mucitler (18 yaş ve üstü) kategorilerinde düzenlenen ve 111 bin lira para ödülünün dağıtılacağı yarışma kategorilerine, Edirne'den Kars'a bine yakın başvuru yapıldı.

Proje yarışmalarında finale kalacak 50 proje, Bursa Bilim Festivali süresince sergilenmeye hak kazanacak. Türkiye'nin en büyük bilim festivali olma niteliği taşıyan organizasyonda "İnsansız Hava Araçları" ve "Drone (Tasarla Yap Uçur)", "Meslekler Yarışıyor" ve "3 Boyutlu Tasarım" yarışmaları da gerçekleştirilecek.

HEDEF 200 BİN ZİYARETÇİ
Firmaların üretimlerinde kullandıkları yeni teknolojilerin tanıtılacağı festivalde, özellikle çocukların ilgi, kabiliyet ve kapasitelerini keşfettikleri binlerce atölye çalışması yapılacak.

Bu yıl festivalde işinde uzman meslek erbapları ile şirket yöneticileri, deneyimlerini "Kariyer Kulübü" etkinliğiyle gençlerle paylaşacak. Tayvan, Hollanda, Polonya ve İtalya'dan ekiplerin de katılacağı festival, 4 gün sürecek.

Geçen yıl 195 bin kişinin ziyaret ettiği ve 91 bin 426 öğrencinin bilimsel atölye çalışması gerçekleştirdiği etkinlikte, bu sene 100 bin atölye çalışması ve 200 bin ziyaretçi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin Bursa'nın marka etkinliklerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu yerlilik ve millilik kavramlarını hatırlatan Aktaş, "Son dönemlerde bu konunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yerli ve milli kullanımının üretimin tüm alanlarına yayılmasının hedefliyoruz. Eğitim, özendirme ve bilinçlendirme çok önemli. 7'den 70'e herkesi, bilimi sokağa indiren festivalimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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