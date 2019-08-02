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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.08.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

THY, River Plate'in forma sponsoru oldu

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THY, River Plate'in forma sponsoru oldu

Dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate, 3 yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile boy gösterecek.

Türk Hava Yolları (THY), 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsorluğu yapacak. 

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, River Plate ile anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında River Plate 3 yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile boy gösterecek. Bu anlaşma ile THY, "The Millionaires" olarak da bilinen River Plate'e sponsor ilk hava yolu şirketi oldu. 

River Plate, 4 Ağustos Pazar günü Lanus ile oynayacağı maçtan itibaren 3 sezon boyunca THY logolu formaları ile mücadele edecek. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, dünyanın en önemli futbol takımlarından River Plate’in forma sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu anlaşmanın, Türk Hava Yollarının spora ve sporcuya desteğini göstermesi ve her zaman başarı odaklı bir strateji izlemesi açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı. 

Uzun yıllardır futbola verdiği destekle bilinen bayrak taşıyıcı hava yolu THY, geçmişte Barcelona, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yanı sıra UEFA EURO 2016'ya da sponsor olmuştu. THY, Lionel Messi ve Didier Drogba gibi ünlü isimlerle geçmişte çekilen reklam filmleriyle de önemli başarılara imza atmıştı. 

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