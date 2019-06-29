THY Pilot alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Kimler başvurabiliyor?
THY pilot alımı başvurusu ile bünyesine yetiştirilmek üzere ve tecrübeli personel alımı yapmaya devam ediyor. Farklı uçak modelleri için ayı ilanlar açan THY pilot alımı başvurularını resmi internet sitesi üzerinden kabul etmeyi sürdürüyor. Peki, THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
THY pilot alımı başvurusu için şartlar araştırılmaya devam ediliyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşların başvuruda bulunabileceği THY pilot alımı için uçak modellerine göre süreç ayrı işleyecek. Peki, THY pilot alımı başvuru şartları nasıl olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgeler
THY’NİN BOEİNG 787 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARADIĞI KAPTAN PİLOT ŞARTLAR ŞÖYLE:
-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
-01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak
-En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
-Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Teknik Nitelikler
-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
-B787 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak.
-En az 7000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak
-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)
-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak
Sağlık Şartları
-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.)
-Yabancı Dil Şartı
-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak
Diğer Şartlar
-Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak
THY’NİN BOEİNG 787 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARADIĞI TECRÜBELİ İKİNCİ PİLOT ŞARTLARI ŞÖYLE:
Genel Nitelikler
-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
-01.01.1966 tarihinden sonra doğmuş olmak
-En az lise mezunu olmak
-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
-Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak
-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Teknik Nitelikler
-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
-B787 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak
-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 1.500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak
-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)
-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak
Sağlık Şartları
-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imk?nları ile temin edeceklerdir.)
-Yabancı Dil Şartı
-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak
Diğer Şartlar
Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak
AİRBUS 350 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARANAN KAPTAN PİLOT İLANI ŞÖYLE:
Genel Nitelikler
-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
-01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak
-En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
-Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Teknik Nitelikler
-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
-A350 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak
-En az 7.000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak
-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)
-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak
Sağlık Şartları
-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imk?nları ile temin edeceklerdir.)
Yabancı Dil Şartı
-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak
Diğer Şartlar
Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak
AİRBUS 350 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARANAN TECRÜBELİ İKİNCİ PİLOT İLANI ŞÖYLE:
Genel Nitelikler
-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
-01.01.1966 tarihinden sonra doğmuş olmak
-En az lise mezunu olmak
-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
-Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak
-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Teknik Nitelikler
-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
-A350 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak
-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 1.500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak
-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)
-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak
Sağlık Şartları
-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imk?nları ile temin edeceklerdir.)
Yabancı Dil Şartı
-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak
Diğer Şartlar
Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak
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