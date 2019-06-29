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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.06.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

THY Pilot alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Kimler başvurabiliyor?

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THY Pilot alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Kimler başvurabiliyor?

THY pilot alımı başvurusu ile bünyesine yetiştirilmek üzere ve tecrübeli personel alımı yapmaya devam ediyor. Farklı uçak modelleri için ayı ilanlar açan THY pilot alımı başvurularını resmi internet sitesi üzerinden kabul etmeyi sürdürüyor. Peki, THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

THY pilot alımı başvurusu için şartlar araştırılmaya devam ediliyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşların başvuruda bulunabileceği THY pilot alımı için uçak modellerine göre süreç ayrı işleyecek. Peki, THY pilot alımı başvuru şartları nasıl olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgeler

THY’NİN BOEİNG 787 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARADIĞI KAPTAN PİLOT ŞARTLAR ŞÖYLE:

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

-01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

-B787 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak.

-En az 7000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak

-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.)

-Yabancı Dil Şartı

-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Diğer Şartlar

-Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

THY’NİN BOEİNG 787 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARADIĞI TECRÜBELİ İKİNCİ PİLOT ŞARTLARI ŞÖYLE:

Genel Nitelikler

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

-01.01.1966 tarihinden sonra doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak

-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak

-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

-B787 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 1.500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak

-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imk?nları ile temin edeceklerdir.)

-Yabancı Dil Şartı

-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Diğer Şartlar

Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

AİRBUS 350 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARANAN KAPTAN PİLOT İLANI ŞÖYLE:

Genel Nitelikler

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

-01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

-A350 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

-En az 7.000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak

-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imk?nları ile temin edeceklerdir.)

Yabancı Dil Şartı

-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Diğer Şartlar

Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

AİRBUS 350 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARANAN TECRÜBELİ İKİNCİ PİLOT İLANI ŞÖYLE:

Genel Nitelikler

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

-01.01.1966 tarihinden sonra doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak

-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak

-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

-A350 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 1.500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak

-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imk?nları ile temin edeceklerdir.)

Yabancı Dil Şartı

-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Diğer Şartlar

Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

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