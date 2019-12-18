THY Osaka'ya seferlere yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları(THY), Japonya Osaka'ya 14 Nisan 2020'den itibaren haftada 4 uçuş ile yeniden sefer başlıyor.
Türk Hava Yolları Japonya'nın Osaka şehrine yeniden sefer düzenlemeye başlıyor.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osaka'ya 14 Nisan 2020 den itibaren haftada 4 uçuş ile yeniden sefer başlatıyoruz." dedi.
Osaka'ya 14 Nisan 2020 den itibaren haftada 4 uçuş ile yeniden sefer başlatıyoruz.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 18, 2019
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