MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY Osaka'ya seferlere yeniden başlıyor
GeriEkonomi THY Osaka'ya seferlere yeniden başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
18.12.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

THY Osaka'ya seferlere yeniden başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY Osaka'ya seferlere yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları(THY), Japonya Osaka'ya 14 Nisan 2020'den  itibaren haftada 4 uçuş ile yeniden sefer başlıyor.

Türk Hava Yolları Japonya'nın Osaka şehrine yeniden sefer düzenlemeye başlıyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osaka'ya 14 Nisan 2020 den itibaren haftada 4 uçuş ile yeniden sefer başlatıyoruz." dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle