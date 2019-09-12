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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan Artan/ İstanbul, (DHA)
12.09.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

THY Ortadoğu’da 8 ayda 4,3 milyona uçtu

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THY Ortadoğu’da 8 ayda 4,3 milyona uçtu

 Türk Hava Yolları’nın (THY) bu yılın 8 ayında Ortadoğu uçuşlarında yolcu sayısı 4 milyon 256 bine yükseldi.

Türk Hava Yolları Ortadoğu pazarında 13 ülkede 35 kente uçarken, bu pazarda her geçen yıl yolcu trafiği artıyor. Bu yılın 8 ayında dış hat uçuşlarında 27 milyon 778 bin yolcu taşıyan THY’nin Ortadoğu pazarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yüzde 3,3 artarak 4 milyon 256 bine çıktı.Geçtiğimiz ay ise Ortadoğu uçuşlarında THY’nin yolcu sayısı 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 708 bin 494’e yükseldi.

EN BÜYÜK ARTIŞ ORTA VE GÜNEY AMERİKA UÇUŞLARINA

THY’nin Avrupa uçuşlarında ise yolcu sayısı yüzde 2,6 artışla 15 milyon 468 bin 565, Uzakdoğu uçuşlarında yüzde 4,8 artışla 3 milyon 816 bin, Afrika uçuşlarında yüzde 1,7 artışla 2 milyon 354 bin, Orta ve Güney Amerika uçuşlarında yüzde 11,8 artışla 296 bine yükseldi. THY’nin Kuzey Amerika uçuşlarında ise yolcu sayısı ise yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 586’e indi.

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