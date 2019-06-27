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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
27.06.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

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THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), New York hattında 12 aylık dönemde 542 bin yolcu taşıdı.

Türk Hava Yolları(THY) Kuzey Amerika uçuşlarında yüzde 87,8 doluluk oranlarına çıkarken bu yılın ilk 5 ayında 923 bin 229 yolcu taşıdı.THY, Kuzey Amerika’da en önemli uçuş noktalarının başında yer alan New York hattında ise Nisan 2018 - Nisan 2019 döneminde 542 bin yolcu taşıdı.THY, kış sezonunda iki, yaz sezonunda ise üç sefer New York’a uçuyor. THY New York seferlerini 350 yolcu kapasiteli uçaklarla yapıyor. THYnin New York uçaklarında yolcuların çoğunluğu İstanbul aktarmalı transit yolculardan oluşuyor.THY, JFK Havalimanı dışında en çok Türkün yaşadığı New Jersey'e bağlı Newark Liberty Havalimanına da uçacak. JFK Havalimanı ile Newark arasındaki mesafe ise 54 kilometre...

Yabancı havayolu şirketlerinin New York John F. Kennedy Havalimanı yolcu istatistiği (Nisan 2018 - Nisan 2019)

1. British Airways - 1 milyon 440 bin 952

2. Norwegian Air - 1 milyon 358 bin 861

3. Air France - 1 milyon 103 bin 245

4. Emirates Airlines - 896 bin 469

5. Alitalia - 621 bin 769

6. Lufthansa - 620 bin 286

7. Cathay Pacific - 608 bin 450

8. Aeroflot - 544 bin 935

9. Türk Hava Yolları - 542 bin 894

10.AeroMexico - 513 bin 880

11.Kore - 493 bin 119

12.Avianca - 491 bin 283

13.Carribean Air - 481 bin 924

14.Air Lingus - 480 bin 583

15.KLM - 464 bin 657

 

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