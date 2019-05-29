THY, New Jersey'de iftar verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY, New Jersey'de iftar verdi
GeriEkonomi THY, New Jersey'de iftar verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.05.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

THY, New Jersey'de iftar verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY, New Jersey'de iftar verdi

ABD'nin New Jersey eyaletinin Cliffside Park bölgesindeki Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi'nde Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda iftar düzenlendi.

New Jersey'de yaşayan Müslümanlar, THY'nin Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi tarafından organize edilen iftarında bir araya geldi. 

İftara, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, New York Din Hizmetleri Ateşesi Sinan Dedeler, Cliffside Park Belediye Başkanı Thomas Calabrese, Bergen Şerifi Anthony Cureton, bölgedeki Yahudi ve Hristiyan toplum temsilcileriyle bölgede yaşayan Müslüman ve Türk toplumu katıldı. 

Başkonsolos Aktaş burada yaptığı konuşmada, iftar sofrasında farklı dinlerden insanlar olduğunu ve bunun asıl zenginlik olduğunu belirterek, "Ramazan sadece günün belli bir saatinde aç ve susuz kalmak değil. Ramazan, her şeyden önce anlayış, empati, sevgi, farklılıkları kucaklamak demek." diye konuştu. 
Belediye Başkanı Calabrese ise iftara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu
Bu meslekler 10 yıl önce yoktu! İşte popüler olanlar ve en çok kazananlar
Bayram tatili öncesi gözler ona çevrildi! 2,5 milyon kişi hazırlanıyor...
Ev sahibinden görüp devlet desteğiyle kurdular! Şimdi talep yağıyor