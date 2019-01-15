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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
15.01.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

THY, Meksika’ya uçuş başlatıyor

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THY, Meksika’ya uçuş başlatıyor

THY, Meksika’da Mexico City ve Cancun’u uçuş ağına ekledi.

TÜRK Hava Yolları, Amerika Kıtası’nın önemli şehirleri Mexico City ve Cancun’u uçuş ağına ekliyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Bayrak taşıyıcı, Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri ve Meksika’nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun’a tarifeli sefer başlatıyor. 

Türk Hava Yolları’nın Amerika Kıtası’ndaki 18. ve 19. uçuş noktaları Mexico City ve Cancun olacak. Seferler, 21 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla başlayarak İstanbul-Mexico City-Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün yapılacak. Yeni açılacak hatlar ile birlikte Türk Hava Yolları Orta Amerika’nın en büyük ülkesi Meksika’yı uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı’ndan daha geniş bir coğrafyaya bağlantı imkanı sunacak. Uçuşların Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Türk Hava Yolları yolcuları Mexico City ve Cancun’a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 999 USD’den başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edebilecek. Bayrak taşıyıcının özel yolcu programı Miles&Smiles üyeleri ise bu iki noktaya ilk 6 ay boyunca yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilecek ve uçuş sınıflarını yükseltebilecek.

TARİHİN VE TİCARETİN BULUŞMA NOKTASI, MEXİCO CİTY

Amerika Kıtası’nda kurulan ilk medeniyetler Maya ve Aztekler’in anavatanı olan ve ilk yerleşimin izleri M.Ö. 2000’li yıllara uzanan Mexico City sahip olduğu tarihi mirasın yanında Amerika Kıtası’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olmasıyla da öne çıkıyor. Paris’ten sonra 150’den fazla müze ile dünyada en çok müzeye ev sahipliği yapan şehir olan Mexico City’nin kültürel varlıkları dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin ilgisini çekiyor. Mexico City’nin yakınlarında bulunan Teotihuacan Antik Şehri ve piramitleri görülmeye değer diğer turistik noktaları oluşturuyor.  Şehir; kolonyal dönem mimarisi, lezzetli Meksika mutfağı, güzel meydanları ve birçok eğlenceli aktivitesiyle de beklentileri tam anlamıyla karşılıyor.

HER YIL 4 MİLYON TURİST CANCUN’U TERCİH EDİYOR

Mayalar’ın yaşadığı dönemde balıkçılık ve tarımın temel geçim kaynağı olduğu aynı zamanda astroloji, fizik ve matematik alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığı Cancun şehri ise bugün Orta Amerika’nın en önemli turizm merkezlerinden biri konumunda. Meksika için önemli bir turizm geliri sağlayan şehir, 150'yi aşkın oteliyle yılda yaklaşık 4 milyon turisti ağırlıyor. Cancun; yüzme, dalış ve eğlence aktivitelerinin yanında tarihi, yemekleri ve “Su altı heykel müzesi” ile unutulmaz bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

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