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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan Artan / İstanbul, (DHA)
21.09.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

THY, Los Angeles'a haftada 11 kez uçacak

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THY, Los Angeles'a haftada 11 kez uçacak

Türk Hava Yolları(THY) ’Melekler Şehri’ olarak da anılan Los Angeles hattında özellikle transit yolcu sayısındaki artışa paralel, sefer sayısını da artırma kararı aldı. Los Angeles hattında 8 yılda 1 milyon 734 bin yolcu taşıyan THY, bu hatta haftada 7 olan sefer sayısını 14 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 11’e çıkarma kararı aldı.THY, Los Angeles hattında İstanbul aktarmalı İran, İsrail, Lübnan, Hindistan, Ürdün, Suudi Arabistan'dan transit yolcularda ilk sıralarda yer alıyor.

İstanbul Havalimanı, doğu ile batıyı birbirine bağlarken, hub (bağlantı merkezi) olarak ağırladığı yolcu sayısı da hızla artıyor. İstanbul Havalimanı ile beraber Türk Hava Yolları’nın transit yolcu sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. İstanbul aktarmalı uçan yolcu sayısındaki artış 265'i uluslararası olmak üzere dünyanın 126 ülkesindeki 315 noktaya uçan Türk Hava Yollarının transit yolcu sayısı 8 ayda yüzde 8,5 artarak 16 milyona yükseldi. Türk Hava Yolları, transit yolcu potansiyelinin en yüksek olduğu uçuş noktalarından biri olan Los Angeles hattında özellikle transit yolcu sayısının artması ile beraber bu hatta sefer sayısını artırma kararı aldı.THY, haftada 7 sefer olan İstanbul Los Angeles İstanbul seferlerini, 10 Haziran 2020 tarihi itibarıyla haftada 10, 14 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 11 sefer yapacak. 8 yılda 1 milyon 734 bin yolcu taşıyan THY bu yılın ilk yarısında ise bu pazarda 112 bin yolcu ağırladı.

UÇAĞIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TRANSİT YOLCULARDAN

Türk Hava Yolları’nın Los Angeles seferlerinde transit yolcular Türkiye çıkışlı yolculardan fazla olmasıyla da dikkat çekiyor. Uçuşlarda özellikle Los Angeles'ta yaşayan çok sayıda İran asıllı ABD’li İstanbul aktarmalı transit olarak uçuş yapıyor. THY, Los Angeles seferlerinde İstanbul aktarmalı İran dışında İsrail, Lübnan, Hindistan, Ürdün, Suudi Arabistan'dan transit yolcularda ilk sıralarda yer alıyor. THY, 13 saat uçuş süreli Los Angeles'a Boeing 777 tipi uçaklarla her gün İstanbul Havalimanı’ndan saat 13:05’de uçuş yapıyor.

KUZEY AMERİKA HATTINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 93,2

Türk Hava Yolları’nın(THY) Kuzey Amerika hattında yolcu doluluk oranları bu yılın 8 ayında yüzde 93,2 olurken, bu pazarda 224 bin yolcu taşıdı. Bunun yanı sıra THY Kuzey Amerika uçuşlarında ocak-ağustos döneminde yüzde 24,8 artışla 13 bin 481 ton kargo ve posta taşımacılıgına imza attı.

THYnin Los Angeles hattında yıllara göre taşıdığı yolcu sayısı

(Ocak-Haziran)

2019:112 bin

2018:228 bin 450

2017:218 bin 569

2016:239 bin 435

2015:210 bin 409

2014:214 bin 919

2013:213 bin 517

2012:196 bin 910

2011(Mart ayında seferlere başladı)100 bin 623

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