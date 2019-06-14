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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
14.06.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

THY Los Angeles'a 1.7 milyon yolcu taşıdı

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THY Los Angeles'a 1.7 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, Los Angeles'a 2011 yılından bu yana her gün transit uçuş gerçekleştiriyor.

Türk Hava Yolları(THY) 2011 yılının mart ayından itibaren uçuşlara başladığı ’Melekler Şehri’ olarak da anılan Los Angeles hattında bugüne kadar 1 milyon 695 bin yolcu taşıdı. 

Türk Hava Yolları, Amerika kıtasında en önemli hatlarının başında gelen Los Angeles'e uçuşlarında 8 yılda 1 milyon 695 bin yolcu taşıdı. Bu yılın ilk 4 ayında ise 36 bin 500’ü giden olmak üzere 73 bin yolcu Los Angeles hattında THY ile uçtu. THY ile geçtiğimiz yıl ise 114 bini gidiş olmak üzere toplam 228 bin yolcu Los Angeles hattında seyahat etti. THY, Kuzey Amerika’da bu yılın ocak-nisan döneminde ise 194 bin yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranları ise bu pazarda yüzde 88,3 oldu. 

ÇOK SAYIDA TRANSİT YOLCU TAŞIYOR

Türk Hava Yolları’nın Los Angeles seferlerinde transit yolcular Türkiye çıkışlı yolculardan fazla olurken, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında özellikle Los Angeles'ta yaşayan çok sayıda İran asıllı ABD’li İstanbul aktarmalı transit olarak uçuş yapıyor. THY, Los Angeles seferlerinde İstanbul aktarmalı İran dışında İsrail, Lübnan, Hindistan, Ürdün, Suudi Arabistan'dan transit yolcularda ilk sıralarda yer alıyor. THY, 13 saat uçuş süreli Los Angeles'a Boeing 777 tipi uçaklarla her gün İstanbul Havalimanı’ndan saat 13:05’de uçuş yapıyor.

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