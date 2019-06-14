THY Los Angeles'a 1.7 milyon yolcu taşıdı
Türk Hava Yolları, Los Angeles'a 2011 yılından bu yana her gün transit uçuş gerçekleştiriyor.
Türk Hava Yolları(THY) 2011 yılının mart ayından itibaren uçuşlara başladığı ’Melekler Şehri’ olarak da anılan Los Angeles hattında bugüne kadar 1 milyon 695 bin yolcu taşıdı.
Türk Hava Yolları, Amerika kıtasında en önemli hatlarının başında gelen Los Angeles'e uçuşlarında 8 yılda 1 milyon 695 bin yolcu taşıdı. Bu yılın ilk 4 ayında ise 36 bin 500’ü giden olmak üzere 73 bin yolcu Los Angeles hattında THY ile uçtu. THY ile geçtiğimiz yıl ise 114 bini gidiş olmak üzere toplam 228 bin yolcu Los Angeles hattında seyahat etti. THY, Kuzey Amerika’da bu yılın ocak-nisan döneminde ise 194 bin yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranları ise bu pazarda yüzde 88,3 oldu.
ÇOK SAYIDA TRANSİT YOLCU TAŞIYOR
Türk Hava Yolları’nın Los Angeles seferlerinde transit yolcular Türkiye çıkışlı yolculardan fazla olurken, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında özellikle Los Angeles'ta yaşayan çok sayıda İran asıllı ABD’li İstanbul aktarmalı transit olarak uçuş yapıyor. THY, Los Angeles seferlerinde İstanbul aktarmalı İran dışında İsrail, Lübnan, Hindistan, Ürdün, Suudi Arabistan'dan transit yolcularda ilk sıralarda yer alıyor. THY, 13 saat uçuş süreli Los Angeles'a Boeing 777 tipi uçaklarla her gün İstanbul Havalimanı’ndan saat 13:05’de uçuş yapıyor.
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