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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan Artan / İstanbul, 4 Eylül (DHA)
04.09.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

THY Londra’da pilot arayacak

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THY Londra’da pilot arayacak

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlayan ve her geçen yıl filosundaki uçak sayısı artan Türk Hava Yolları kokpit ihtiyacını karşılamak adına yurt dışından da pilot arıyor. THY son olarak Londra’da 5-6 Eylül tarihleri arasında pilotlara yönelik roadshow(tanıtım turu) düzenleyecek.

Türk Hava Yolları 126 ülkede 315 kente uçarken, filosu da her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Filosunda kargo uçakları da dahil 341 uçağı bulunan THY filosunun büyüklüğü gelecekte 500’e ulaşacak. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakları da filosuna katmaya başlayan THY, kokpitte pilot ihtiyacını karşılamak adına yayınladığı pilot ilanlarına başvurular da sürüyor.

THY filoya yeni takılan uçaklar da dahil uçaklarına kaptan pilot dışında ikinci pilot arıyor. Pilot ve pilot adayı sayısı 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 5 bin 484’e çıkan THY zaman zaman da dünya genelinde düzenlediği roadshow’lar (tanıtım turu) ile de pilot arıyor. THY son olarak 5-6 Eylül tarihleri arasında Londra’da pilotlara yönelik bir tanıtım turu etkinliği düzenleyecek.

"BÜYÜMEMİZİN PARÇASI OLUN"

Londra Gatwick Havalimanı’ndaki bir otelde düzenlenecek etkinlik ile ilgili Türk Hava Yolları yayınladığı ilanda da pilotlara şu çağrıyı yaptı; "Şu andaki büyümemizin ve başarımızın bir parçası olmak isteyen deneyimli kaptanları ve first officer’ları(ikinci pilotlar) bize katılmaya çağırıyoruz" İlanda ayrıca şu ifadelere de yer verildi: Önümüzdeki yıllarda Türk Hava Yolları’na ulaştırılması planlanan uçaklarla filonun büyüklüğü 500’e ulaşacak. Star Alliance üyesi ve sayısız ödüle layık görülen Türk Hava Yolları, gücünü giderek genişleyen filosundan, uçuş ağından ve İstanbul’un uluslararası bir aktarma merkezi ve dünyadaki kültürel çeşitlilikteki önemli konumundan alıyor"

PİLOT OLMAK İSTEYENLER BAŞVURU İÇİN YAŞ SINIRININ 35’E ÇIKARILMASINI TALEP EDİYOR

Bu arada Türk Hava Yolları kendi pilotunu yetiştirmek üzere üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanında başvuru için yaş sınırını 35’den 30’a indirmişti.Pilot olmak isteyen çok sayıda üniversite mezunu sosyal medyadan tekrar yaş sınırının 35’e yükseltilmesini talep etti.

 

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