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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

THY, Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

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THY, Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

Türk Hava Yolları’nın, bu yılın 9 ayında Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısı rekor düzeyde artarak 340 bine yükseldi. Özellikle Latin ülkelerinde transit yolcusu artan THY’nin bu pazarda uçaklarının doluluk oranları da yüzde 86.3’e çıktı.

Türkiye’ye Latinlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Türkiye’ye Latin ülkelerinden gelişler 8 ayda 237 bine yükselirken, özellikle inanç turizmi için Latinler Türkiye’yi ziyaret ediyor.Latinlerin en çok tercih ettikleri yer ise Efes olurken, Türkiye’ye en çok gelenler ise yüzde 33.55 artışla 64 bin 767 gelişle Brezilya vatandaşlarından meydana geldi. Brezilya vatandaşlarını 46 bin 172 gelişle Arjantinliler ve 41 bin 835 artışla Kolombiya vatandaşları takip etti. Latinler, Türkiye’ye İstanbul’da aktarma yapmak içinde geliyor. Özellikle son dönemde Latinlerin, İstanbul aktarmalı uçuşlara ilgisi de arttı. Latinlerin İstanbul’a ilgisinin artması Türk Hava Yolları’nın yolcu rakamlarına da yansıdı.Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 9 ayda toplam 18 milyon 239 bin olan THY’nin Latin yolcu sayısı da arttı.

THY 9 AYDA LATİN HATLARINDA 340 BİN YOLCU TAŞIDI

THY, Türkiye çıkışlılar ve transitler de dahil ocak-eylül döneminde Latin ülkelerinden yüzde 13,7 artışla toplam 340 bin yolcu taşıdı. THY’nin bu seferlerde yolcu doluluk oranları ise yüzde 86,3 oldu.Latin hatlarında en dikkat çeken yükseliş ise yüzde 73.3 artışla kargo ve posta taşımacılığında oldu.THY, kargo ve posta taşımacılığı bu hatta 25 bin 70 tona yükseldi. THY, Latin Amerika’da Kolombiya’nın Bogota, Küba’dan Havana, Arjantin’de Buenos Aires, Brezilya’da Sao Paulo ve Venezuela’dan Karakas, Panama ve Meksika’ya seferleri bulunuyor.

LATİN ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE’YE GELENLERİN SIRALAMASI (OCAK - AĞUSTOS)

1.Brezilya yüzde 33,55 artışla 64 bin 767

2. Arjantin yüzde 6,11 azalışla 46 bin 172

3. Kolombiya yüzde 28,43 artışla 41 bin 835

4.Meksika yüzde 66 artışla 34 bin 550

5. Şili yüzde 34.77 artışla 12 bin 501

6. Venezuela yüzde 18,22 artışla 6 bin 826

7.Diğer Güney Amerika ülkelerinden gelerler:yüzde 20,44 artışla 20 bin 410

8.Orta Amerika ülkelerinden gelenler:yüzde 30,59 artışla 9 bin 404

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