THY, Kuzey Işıklarının izlendiği noktalardan Rovaniemi’ye seferlere başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY, "Kuzey Işıkları"nın izlendiği noktalardan Rovaniemi’ye seferlere başladı
GeriEkonomi THY, "Kuzey Işıkları"nın izlendiği noktalardan Rovaniemi’ye seferlere başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
05.12.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

THY, "Kuzey Işıkları"nın izlendiği noktalardan Rovaniemi’ye seferlere başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY, "Kuzey Işıkları"nın izlendiği noktalardan Rovaniemi’ye seferlere başladı

DÜNYANIN en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY) kuzey ışıklarının izlendiği en önemli noktalarından biri olan Finlandiya’nın Rovaniemi kentine seferlere başladı.

Finlandiya’da Helsinki’den sonra ikinci uçuş noktası olan Rovaniemi seferi bugün ilk kez gerçekleşti. Hat açılışı için düzenlenen törende konuşan THY Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, şunları söyledi:

"1988 yılında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye ilk seferini düzenleyen ve bugün dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi, Türk Hava Yolları olarak Rovaniemi'ye uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuzey ışıklarının en iyi gözlemlendiği noktalar arasında yer almasından dolayı popüler kış destinasyonlarından biri olan Rovaniemi'ye haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyeceğiz. Avrupa Birliği üye ülke taşıyıcıları dışında tarifeli sefer düzenleyen ilk havayolu ve ayrıca yine bu güzergahta business sınıf ürün sunacak tek havayolu şirketi olarak, 126 ülkede 317 şehre sağladığımız kapsamlı bağlantı olanağı ile misafirlerimizi bu özel şehri deneyimlemeye davet ediyoruz."

THY, Kuzey Işıklarının izlendiği noktalardan Rovaniemi’ye seferlere başladı
317 ŞEHRE YÜKSELDİ

Finlandiya'da Türk Hava Yollarının ülkedeki ikinci uçuş noktası Rovaniemi seferleri haftada 3 kez karşılıklı olarak icra edilecek. Filosunda 348 uçağı bulunan THY, yeni başlattığı seferle birlikte uçuş ağını 317 şehre yükseltmiş oldu.

KUZEY IŞIKLARINA YOLCULUK

Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşimi sonucu gökyüzünde oluşan ışımalara kutup Işıkları deniyor. Kuzey Kutbunda gerçekleşen bu doğa olayı, Kuzey Işıkları olarak adlandırılıyor. Kuzey kutup çizgisi üzerinde yer aldığından; Rovaniemi kuzey ışıklarının en iyi izlendiği noktalardan biri olarak kabul ediliyor. Kış aktivitelerinin çeşitliliği ve kuzey ışıklarının en iyi deneyimlendiği noktalardan biri olması sebebiyle en popüler kış turizmi destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alan Rovaniemi, dünyanın birçok noktasından gelen misafirlere doğa dostu cam iglo tasarımlı ve buzdan otelleri ile konaklamada da farklı bir alternatif sunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle