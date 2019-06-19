THY, Kazakistan'a sefer sayısını artıracak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY, Kazakistan'a sefer sayısını artıracak
GeriEkonomi THY, Kazakistan'a sefer sayısını artıracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
19.06.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

THY, Kazakistan'a sefer sayısını artıracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY, Kazakistan'a sefer sayısını artıracak

THY Almatı Müdürü Hasan Savaş Erden "1 Temmuz 2019'dan itibaren Nur Sultan-İstanbul seferlerini haftalık 5'ten 7'ye çıkaracağız" dedi.

THY Almatı Müdürü Hasan Savaş Erden, düzenlediği basın toplantısında, THY'nin dünya havacılık sektöründe son yıllarda büyük atılım gerçekleştirdiğini kaydetti. 

Kazakistan'a 1992'de uçan ilk uluslararası yabancı hava yolu şirketi olduklarını hatırlatan Erden, "2005 yılında da Nur Sultan'a sefer düzenleyen hava yolu şirketi olduk. Yaklaşık 27 yıldır Kazakistan'da havacılık sektörüne katkı sağlıyoruz." dedi. 

124 ülkeye uçuş gerçekleştirdiklerini aktaran Erden, şirketin filosunda 336 uçak bulunduğunu, 2023 yılına kadar uçak sayısını 500'e, yolcu sayısını 120 milyona ve geliri 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. 

Erden, kültür, sanat ve ekonomik anlamda Kazakistan ile Türkiye'nin birbirine yakın olduğunu, bu nedenle her yıl iki ülke arasındaki yolcu sayısında ciddi artış kaydedildiğini bildirdi. 

Kazakistan'dan geçen yıl 240 bin yolcunun Türkiye'ye seyahat ettiğini belirten Erden, "Bu rakamın bu yıl 250 binin üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Bu ihtiyaçtan dolayıdır 1 Temmuz 2019'dan itibaren Nur Sultan-İstanbul seferlerini haftalık 5'ten 7'ye çıkaracağız." dedi. 


Erden, geçen yıl Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nin desteğiyle Almatı'dan İstanbul'a geniş gövde uçaklarla seferler başlattıklarını, Nur Sultan'da da geniş gövde uçak seferleri yapmak istediklerini söyledi. 

Uçak bileti fiyatlarının talebe göre 299 dolardan başladığını bildiren Erden, geçen yıl Kazakistan'dan İstanbul'a 66 bin yolcu, Antalya, Bodrum ve İzmir gibi turistik bölgelere charter uçuşlarla 10 bin yolcu taşıdıklarını kaydetti. 

Erden, Almatı'dan haftada 10 tarifeli uçuş gerçekleştirdiklerini aktararak, kısa vadede Kazakistan'ın Aktau kentinden uçuşlar yapmayı planladıklarını da söyledi. 

"Yolcuların istediği zaman Kazakistan'a dönmesini ya da Türkiye'ye gitmesini sağlayacak" 

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi Uluslararası İlişkiler ve Hava Taşımacılığı Departmanı Başkanı Saltanat Tompiyeva, Nur Sultan-İstanbul seferlerinin haftada 5'ten 7'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Seferlerin her gün olması, yolcuların istediği uygun zamanda Kazakistan'a dönmesini ya da Türkiye'ye gitmesini sağlayacak." dedi. 

İki ülke arasında yoğun bir yolcu trafiği olduğuna işaret eden Tompiyeva, Kazakistan'dan Türkiye'ye haftada 60 civarında sefer yapıldığını, bunun içinde THY'nin haftada 20'den fazla seferi bulunduğunu kaydetti. 

Toplantıda, İstanbul Havalimanı'nın tanıtımı da yapıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Turhan yeni demiryolu projesinin ayrıntılarını açıkladı: Çalışmalar tamamlandı
Bakan Ersoy açıkladı: O bölgede taksicilere eğitim verilecek
Yerli yabancı turist akın etti! O bölgeyi yürüyerek geçmek zorundalar
Bakan Pekcan açıkladı! 500 milyon dolarlık destek geliyor