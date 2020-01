THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı

Türk havacılık tarihine Bedriye Tahir Gökmen, 1930’lu yıllarda ilk Türk kadın pilotu olarak adını yazdırması sonrası Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen de 1936 yılında dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu unvanı aldı. 1993 yılından itibaren ise Türkiye'de ticari havayollarına kadın pilotlar katılmaya başladı. Türk Hava Yollarının ilk kadın pilotu ve ilk kaptan pilotu da o tarihlerde Emel Arman oldu. Airbus 340 tipi uçaklarda 2. pilot koltuğunda oturan Arman, 1997 yılında Atlas Okyanusu’nu geçerek ABD’nin New York kentine gitti ve "okyanusu aşan ilk Türk kadın pilotu" unvanını aldı. Kadın pilotlarla kokpitte görev alan erkek kaptan pilotlar da meslektaşlarından onlardan övgüyle bahsediyor.



THY KADIN PİLOT SAYISINDA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI



Daha önce sadece Türk Hava Kuvvetleri’nde olan pilotluk eğitiminin, sivil okullara da verilmesiyle Türk sivil havacılığında birbiri ardına kadın pilotlar uçmaya başladı. THY'de 2006 yılında 6 olan kadın pilot sayısı da 2020 yılı itibariyle rekor düzeyde artarak 211'e çıktı. THY'de kadın pilot sayısı tüm zamanların rekoru olarak tarihe geçti.





EN ÇOK KADIN PİLOTUN UÇTUĞU SAYILI HAVAYOLLARINDAN OLDU



THY, dünyada en çok kadın pilotun görev yaptığı sayılı havayolu şirketlerinden biri oldu. THY'de artık eğitimdekiler de dahil zorlu sınavları geçen kadın 39 kaptan ve 172 de first officer olarak adlandırılan ikinci pilot bulunuyor. Bu pilotlar arasında THY Uçuş Akademesi'nden mezunlar, asker kökenli olanlar, herhangi bir okulun pilotaj bölümünden mezunlar var. Her geçen yıl uçak filosu ve uçtuğu nokta sayısı artan THY büyümesine paralel olarak bünyesine yeni pilotlar da katıyor. THY en çok kendi pilotunu yetiştirmek adına üniversite mezunu adaylardan seçiyor. THY'de bunun yanı sıra yabancı kadın pilotlar da bulunuyor.



LİSEDE KADIN KAPTANI GÖRÜNCE BU MESLEĞE AŞIK OLDUM



Türk Hava Yollarında görev yapan Boeing 737 uçaklarında görev alan kadın pilotlardan Selin Sevimli, Didem Bayrakdar ve İrem Poyraz da, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. THY'de 8 yıldır uçan Anadolu Üniversitesi Pilotaj bölümü mezunu Selin Sevimli, pilot olmaya lisedeyken bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle başlamış. THY'nin 29 yaşındaki Boeing 737 kaptan pilotlarından Selin Sevimli, "Pilotluk maceram aslında bir kadın kaptanın kokpit de görmemle başladı. Bu anlamda pilot olmak benim de dikkatimi çekmişti. Lise yıllarımda çevremi inceleyip mesleklerle ilgili araştırma yaparken gerçekten beni çok etkilemişti. Bu mesleği araştırmaya başlamıştım. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesinin pilotaj bölümü olduğunu öğrendim ve bu bölümü orada okuyabileceğimi gördüm. Bu bölüme hazırlandım ve girdim. THY, bayrak taşıyıcı bir şirket ve çok önemli bir şirket. Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak ve THY'de uçmak öncelikle benim için bir gurur. Mesleki anlamda da böyle güzel bir şirket de işimi yapabildiğim için bu konuda çok mutluyum" dedi.



ANONSUMUZU DUYUP MUTLULUKLARINI İLETEN YOLCULAR DA VAR



Eşi de pilot olan THY kaptan pilotu Selin Sevimli, "Son dönemde biraz daha aşina olunmaya başlandı. fakat şaşıran yolcularımız olabiliyor. Bazen anons da sesimizi duyduklarında kabin ekibimize şaşkınlıklarını ve mutluluklarını ileten yolcularımız oluyor" dedi ve ekledi: Bu tabii ki de bizi çok mutlu ediyor. Uçuş sonrası da denk geldiğimiz yolcularımız da bize mutluluklarını, duygularını dile getirdiklerinde bize her zaman motivasyon kaynağı oluyor. Umarım günden güne sayımız artarak devam eder ve bu artık olağan halde devam eder.





KADINLARIMIZA PİLOTLUĞU TAVSİYE EDİYORUM



Kadın erkek olarak değil, kokpitte oturan herkesin minimum sağlaması gereken şartları sağlayan herkesin pilot olabileceğini dile getiren Sevimli, "Mesleğin kendilerine uygun olacağını düşünen gençlere her zaman detaylı bilgiler vermek işin özünü anlatmak bizim için de mutluluk tabii ki de sayılarımızın artarak devam etmesini çok isterim.Her mesleğin zor olduğunu düşünüyorum.Pilotluğu kadınlarımıza da tavsiye ediyorum çünkü ben mutluyum yaptığım işten. Çok haz alıyorum o yüzden bu mesleği seçmeye karar veren herkese tavsiye ediyorum. İlk kez annem babam benim uçuşuma denk gelmişti benim anons da pilot koltuğunda oturduğumu öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu benim üniversitedeyken de hayalimdi ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu benim için gurur vericiydi" diye konuştu.



BU MESLEKTE KADIN ERKEK AYRIMI YOK



Yeditepe Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği mezunu olan ve yurt dışında da master yapan 32 aşındaki Didem Bayrakdar da Türk Hava Yolları'nda 2 yıldır ikinci pilot olarak uçuyor. 6,5 sene özel sektörde çalıştıktan sonra bir özel uçuş okulunda aldığı eğitim sonrası THY ile yolları kesişen babası da pilot olan Bayrakdar, "Pilot olmak istiyordum.Ailemin de desteği ile özel bir uçuş okulunda pilotluk eğitimini tamamladım. Şu anda da THY'nin Boeing 737 tipi uçakların filosunda ikinci pilot olarak mesleğimi devam ettiriyorum. THY ile uçmak inanılmaz mutluluk ve gurur verici bir duygu. THY sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük havayolu şirketlerinden bir tanesi. Türkiye'nin lokomotif şirketi aynı zamanda milli bayrak taşıyıcısı o yüzden bu şirkette görev yapmaktan dolayı onur duyuyorum. Yolcular körükten veya merdivenden gelirken beni gördüklerinde gülümsediklerini görüyorum. Çocukların el salladığını görüyorum bunlarda beni inanılmaz mutlu eden anlar oluyor" dedi.



ERKEK MESLEKTAŞLARIMIZDAN DESTEK GÖRÜYORUZ



Pilot olmak isteyen tüm kadınlara pilotluğu tavsiye ettiğine vurgu yapan Bayrakdar, "Pilot olmak isteyip bana soranlara bu mesleğin avantajlarını, dezavantajlarını zorluklarını güzel ve keyifli taraflarını anlatıyorum. Ama bana sorduklarında önerir misiniz diye çok mutlu olarak severek yaptığım için olmak isteyen herkese öneriyorum. Ben bu meslekte kadın erkek ayrımına çok da fazla inanmıyorum. Bu koltuğa oturan herkes belirli bir eğitimden geçiyor. Belirli bir başarı sağlamaları gerekiyor.Belirli bir standarda ulaşması gerekiyor. Şirketimizde görev yapan tüm pilotlarımız kadın veya erkek olsun bu işi layıkıyla icra ediyorlar. Pilot olmak isteyen herkese tüm kadınlara tavsiye ediyorum.Erkek pilotlarımızdan her hangi bir ayrımcılık görmedik ve onlardan da destek görüyoruz. Çocuklarımın da ileride pilot olmasını isterim çünkü bu işi severek isteyerek yapıyorum. Bu meslek zorlamayla, annenin babanın zorlamasıyla yapılacak bir meslek değil. O sevdanın insanın içinde olması gerekiyor" şeklinde konuştu.





UÇAKLARIN İÇİNDE BÜYÜDÜM



Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu 28 yaşındaki İrem Poyraz da Türk Hava Yollarında 2 yıldır ikinci pilot olarak uçuyor. Babası da pilot olan Poyraz şunları söyledi: Çocukluğumdan beri uçakların içinde büyüdüm.Çocukluğum böyle geçti o yüzden ilerleyen zamanda da benim için en iyi meslek olduğunu düşündüm.Fazla destinasyonlara uçuyoruz bayrak taşıyıcısı olduğumuz için bu bana gurur veriyor çünkü dünyanın her yerinde THYyi tanıyorlar. Biz de bunu temsil ettiğimiz için en iyi şekilde hoşumuza gidiyor. Bir anne kız çocuğu ile çıkıp bak ben sana demiştim pilot kadın diye sen de olabilirsin bu çok hoşuma gitmişti.



HERKESE ÖNERİRİM, DESTEK GÖRÜYORUZ



Herkese pilot olmalarını öneririm. Erkek meslektaşlarımız kesinlikle daha titiz olduğumuzu söylüyorlar ve çok fazla destek görüyoruz.Erkek meslektaşlarımızdan ve bilhassa kaptanlarımızdan diyen THY'nin Boeing 737 ikinci pilotlarından İrem Poyraz şunları söyledi: Çocuğum isterse pilot olmayı tüm desteği veririm ama kesinlikle zorlayamam. Kan tutan bir insanı doktor yapamazsınız, yükseklikten korkarsa çocuğumu da zorlayamam ama istiyorum derse tüm desteği sağlarım. Gecemiz gündüzümüz yok diyorlar ama özel hayatımızı çok etkilediğini düşünmüyorum her ay belli bir günümüz boş oluyor.ona göre size ayak uyduracak insanlar bulursanız özel hayatınızda sıkıntı çekmiyorsunuz.