THY 4 bin personel alımı yapacağını duyurdu... Kabin memuru alım başvuru şartları!

Türk Hava Yolları ( THY ) kendi resmi internet sitesinde yayımlamış olduğu ilana göre bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak için Kabin memuru alımı yapacağını belirtti. Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar mutlaka başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Buna göre THY tarafından yapılan duyuruya göre, THY dünyada en fazla ülkeye havayolu olan, yaptığı uluslararası sponsorluklar ve kazandığı bir çok ödül ile Türkiye cumhuriyetini dünyada gururla temsil eden bir firmadır. Buna göre THY ortaklığının büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektöründe iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güleryüzlü olan Bayan Kabin memurları alımı yapacaktır. Başvuru yapacak adaylar mutlaka belirtilen nitelikleri taşımak zorundadırlar. Haberimizin devamında ilgili genel şartlara ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları( THY ) alımını yapacağı Kabin memuru pozisyonuna başvuru yapacak adayların mutlaka Bayan olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda adaylardan, İletişim Becerisi yüksek olmak, Ekip çalışmasına yatkın olmak, Dinamik ve Güler yüzlü olmaları gerekmektedir. 2018 THY personel alım son dakika başvuru şartları THY personel alımı başvuru formu. THY personel alımı ilanı ile 4 bin yeni personel alacağını duyurdu. Peki THY personel alımı ne zaman başlıyor, THY personel alımı başvuruları nereye ve nasıl yapılacak, adaylarda aranan özellikler neler? Havalimanlarında görevlendirmek üzere personel alımları yapmaya devam ediyor. Bilindiği gibi İstanbul’da yakın zamanda açılacak olan Yeni Havalimanı için yakın zamanda personel alım ilanları yayımlanacağı müjdesini verdi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Hava Yolları kabin memuru alım ilanına başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Mavi kart sahibi olmak, 01 Ocak 1988 ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak, İyi derecede ingilizce bilmek ve tercih sebebi ile ikinci bir yabancı dil bilmek, En az lise mezunu olmak, Adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi bulunmamak, Boy ve kilo orantısı çerçevesinde 160 cm ile 180 cm boyları arasında olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına elverişli olmak, THY kabin memuru üniforması giydiğinde vücudunun görünecek kısımlarında dövmei yanık, yara izi ve piercing vb. bulunmamak ve daha önce çalıştığı havacılık kuruluşlarından veya THY'den disiplin cezaıs ile veya sağlık nedeni ile görevinden ayrılmamış olmak şartları aranacaktır.

BAŞVURULAR:

Söz konusu ilana başvurur yapacak adaylar başvurularını Türk Hava Yoları ( THY ) resmi internet sitesi üzerinden elektonik ortamda yapmaları gerekmektedir. Adayların başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen bütün nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre mülakat öncesinde belirtilen şartlaı belhelemesi istenecek ve kriterlere uygun olmayan adaylar tespit edildiğinde başvur usürecine devam edemeyeceklerdir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türk Hava Yolları( THY ) alımını yapacağı Kabin memuru pozisyonuna başvuru yapacak adayların mutlaka Bayan olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda adaylardan, İletişim Becerisi yüksek olmak, Ekip çalışmasına yatkın olmak, Dinamik ve Güler yüzlü olmaları gerekmektedir. Ayrıca adaylardan En az lise mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Mavi kart sahibi olanlar, Ocak 1988 ve Aralık 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak, İyi derecede ingilice bilmek, Adli sicil kaydı ve Adli sicil arşivi bulunmamak, 160 vm ile 180 cm boyları arasında olmak, Sağlık açısından uçuşlara ve görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlıksorunu olmamak, Kabin memuru üniformasını giydiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi gibi izler bulunmamak ve Daha önce THY veya diğer uçuş firmalarından disiplin cezası ile ayrılmamış olmaları gerekmektedir.

NOT: Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.

BAŞVURULAR:

Başvuru yapacak adaylar başvurularını yapabilmeleri için yukarıdaki şartları taşımak zorundadırlar. Buna göre başvurular Türk Hava Yolları( THY ) resmi internet sayfası olan, www.thy.com üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşımayan adaylar başvuru yapamıyacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.

30 BİN BAŞVURU

Türk Hava Yolları’nın Kabin memuru alımı için yaptığı son ilana 30 bin kişinin başvurduğunu söyleyen Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak,” Kabin memuru olmak isteyen bir kişi, öncelikle şirketimizin belirlediği yaş standardında olması gerekiyor. Akabinde boy ve kilo sınırımız var. Bu erkek ve kadına göre de değişiyor. İngilizce’de belli bir seviyenin üstünde olmasını istiyoruz. Hizmet sektöründe tecrübesinin olması yok ise kabiliyetinin olması bizim için çok önemli. Adayların en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmasını istiyoruz. Biz istekli gençlerimizi Türk Hava Yollarını da görmek çok isteriz kabin memuru olarak. Aslında başvurulardan çok memnunuz. Son ilanımıza 30 bine yakın başvuru oldu. Ancak standartlarımıza uygun başvuru çok yok. Biz standartlarımızı yüksek tutuyoruz. Yıl sonuna kadar inşallah Bin kişi işe almış olacağız. Ancak bu standartları tutturan aday sayısı çok yok. Özellikle yabancı dille ilgili gençlerimizin kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Türk Hava Yolları Türkiye’nin kartviziti. Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayoluyuz. Şu an Türk Hava Yolları’nda 10 bin 500 kabin memuru var. Yılsonuna kadar bu sayı 11 bin 500 olacak. Kabin memurları uçakta karşılaşa bilecekleri acil durumlar için eğitim alıyorlar. Kendilerini buna zihnen ve bedenen hazırlarlar. Türk Hava Yolları uçuş eğitim merkezi baktığınızda bölgedeki en büyük uçuş eğitim merkezlerinden bir tanesi. Hatta eğitimimizin kalitesi o kadar tescilli ki, yabancı havayollarından bize talep oluyor. İmkanımız olursa diğer havayolu şirketlerine de eğitim veriyoruz. Türk Hava yolarında 10 bin 500 kabin memurunun 130 tanesi yurt dışı kaynaklı kabin memurumuz. En fazla Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Lübnan gibi ülkelerden istihdam ettik. Tüm kabin ekiplerimiz her yıl yenileme eğitimi alıyor” dedi

Simülatör Eğitim Öğretmeni Adaylarında Aranan Şartlar

T.C. Vatandaşı olmak,

01/01/1978 tarihinden önce doğmuş olmak,

En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Uyruklu adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur),

SHGM’den uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı bulunmamak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

THY A.O.’nun göstereceği yeri base olarak kabul edip orada ikamet etmek.

Teknik Özellikler

Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak,

Sağlık Şartları

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurul Raporu

Diğer Şartlar

THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.

THY'DE KABİN MEMURU OLMANIN SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLARI NELER?

Bayanlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*,

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir.),

THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

İLK UÇUŞ NE ZAMAN

İstanbul Yeni Havalimanında ilk Uçuş 31 Ekim tarihinde yapılacak. İlk sefer için geri sayım başladı. Yapımcı firma 29 Ekim'e kadar hava limanını yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. 29 Ekim tarihinde yapılacak tören ile hizmete girecek olan hava limanına personel alımları da hız kazanacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi personel alımı açıklamasında özetle Turkish Ground Services şirketi 1600 personel alımı yapacak. THY olarak istihdam edilecek olan personel sayısı ile 3 bin olacak dedi.