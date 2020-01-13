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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 13:19,Son Güncelleme:/

THY, İtalya seferlerinden bazılarını iptal etti

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THY, İtalya seferlerinden bazılarını iptal etti

Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın yapılması planlanan Roma, Venedik ve Milano seferleri, İtalya hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından, "14 Ocak 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. TK1865-TK1866  İstanbul-Roma-İstanbul, TK1871-TK1872, İstanbul-Venedik-İstanbul, TK1895-TK1896  İstanbul-Milano-İstanbul." paylaşımı yaptı.

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